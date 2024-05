La Russie déstabilise l’OTAN avec son projet de redessiner les frontières de la mer Baltique

Moscou a suscité la condamnation des membres de l’OTAN après avoir proposé de redessiner les frontières russes dans la mer Baltique.

Le ministère russe de la Défense a présenté mardi un plan visant à étendre unilatéralement les frontières maritimes du pays avec la Lituanie et la Finlande, toutes deux membres de l’alliance militaire. Moins de 24 heures plus tard, il a supprimé la proposition du site Internet du gouvernement.

« Une autre opération hybride russe est en cours, tentant cette fois de semer la peur, l’incertitude et le doute quant à leurs intentions en mer Baltique. Il s’agit d’une escalade évidente contre l’OTAN et l’UE, et elle doit être accueillie par une réponse ferme et appropriée », a déclaré mercredi Gabrielius Landsbergis, le ministre lituanien des Affaires étrangères.

Son ministère a convoqué un représentant diplomatique russe pour une explication détaillée et a déclaré que Vilnius coordonnerait sa réponse avec ses alliés.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il n’y avait « rien de politique » dans la proposition du ministère de la Défense, sans commenter les détails. « Vous pouvez voir à quel point les tensions s’intensifient, le niveau de confrontation, en particulier dans la région baltique, exige que nos agences compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité », a-t-il déclaré.

Ce plan constitue la dernière tentative de Moscou visant à déstabiliser ses voisins après son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les pays de l’OTAN, dont la Lituanie et la Finlande, ont mis en garde contre une augmentation des attaques hybrides de la Russie ces derniers mois, notamment des cyberattaques, des migrations forcées et des actes de sabotage.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les frontières actuelles dans le golfe de Finlande et dans la mer Baltique, près de l’enclave russe de Kaliningrad, qui borde la Lituanie, « ne correspondent pas entièrement à la situation géographique actuelle ».

Le ministère lituanien des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’agissait d’une « provocation délibérée, ciblée et croissante, visant à intimider les pays voisins et leurs sociétés ».

Le président finlandais Alexander Stubb a déclaré : « La Russie n’a pas été en contact avec la Finlande à ce sujet. La Finlande agit comme toujours : calmement et sur la base des faits.» Sa ministre des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a déclaré : « Semer la confusion fait partie de l’influence hybride. La Finlande ne sera pas confuse.»

Les pays baltes, soutenus par d’autres puissances européennes comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, ont averti que la Russie pourrait attaquer un membre de l’Otan dans les prochaines années. Mais Stubb a déclaré au Financial Times le mois dernier qu’une telle attaque était « hautement improbable », même si la Finlande et l’OTAN devraient se préparer à cette éventualité.