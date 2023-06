La Russie déploiera des armes nucléaires en Biélorussie en juillet, selon Poutine

La Russie commencera à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie après que des installations de stockage spéciales seront prêtes les 7 et 8 juillet, a déclaré vendredi le président Vladimir Poutine, le premier mouvement de Moscou de telles bombes hors de Russie depuis la chute de l’Union soviétique.

Plus de 15 mois après le début de la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, Poutine affirme que les États-Unis et leurs alliés occidentaux envoient des armes à l’Ukraine dans le cadre d’une guerre par procuration en expansion visant à mettre la Russie à genoux.

Poutine a annoncé en mars qu’il voulait déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, un avertissement apparent à l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis concernant son soutien à l’Ukraine.

Les armes nucléaires tactiques sont destinées à détruire les troupes et les armes ennemies sur le champ de bataille. Ils ont une portée relativement courte et un rendement bien inférieur à celui des missiles nucléaires stratégiques à longue portée qui peuvent détruire des villes.

Les principaux pays de l’OTAN ont déclaré qu’ils soutiendraient l’Ukraine et l’aideraient à se défendre aussi longtemps qu’il le faudrait de ce que Kiev qualifie d’accaparement de terres de style impérial par la Russie qui menace la survie de l’État ukrainien.

« Tout se déroule comme prévu », a déclaré Poutine au président biélorusse Alexandre Loukachenko lors de l’examen du déploiement nucléaire prévu lors des pourparlers lors de la retraite d’été du dirigeant russe sur la mer Noire à Sotchi.

« La préparation des installations concernées se termine les 7 et 8 juillet et nous commencerons immédiatement les activités liées au déploiement des types d’armes appropriés sur votre territoire », a déclaré Poutine, selon une transcription du Kremlin de ses propos.

Jeudi, des soldats ukrainiens se reposent dans une tranchée sur la ligne de front près de Kreminna, dans la région de Lougansk, en Ukraine. (Roman Chop/Associated Press)

Loukachenko a dit: « Merci, Vladimir Vladimirovitch. »

Poutine, 70 ans, présente la guerre comme une bataille pour la propre survie de la Russie face à ce qu’il dit être une OTAN en constante expansion. Il a averti l’Occident que Moscou ne reculerait pas.

Étroitement surveillé

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine n’aurait pas de repos tant que le dernier soldat russe n’aurait pas été expulsé de son pays, qu’il souhaite rejoindre l’OTAN dès que possible.

La décision nucléaire de Poutine est surveillée de près à la fois par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN en Europe et par la Chine, qui a mis en garde à plusieurs reprises contre l’utilisation d’armes nucléaires dans le conflit.

Après la chute de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis et la Russie ont travaillé dur pour restituer à la Russie le vaste arsenal nucléaire soviétique, alors également déployé dans des républiques nouvellement indépendantes telles que l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie.

Seuls les États-Unis avaient jusqu’à présent utilisé des armes nucléaires dans la colère – lors des attaques de 1945 contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki.