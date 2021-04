La RUSSIE a déployé une «armée de leurres» de chars gonflables, de missiles et d’avions de combat pour «tromper l’Occident» au milieu des tensions ukrainiennes.

L’armée explosive de la superpuissance a été utilisée pour des exercices militaires à l’échelle nationale.

Les leurres de Poutine, qui peuvent gonfler en quelques minutes, ont été vus cette semaine dans les bois près de la capitale Moscou.

L’armée a déclaré: «L’équipement gonflable est presque identique à l’original grâce à l’utilisation de matériaux spéciaux.

«Il a également le même fond de rayonnement afin qu’un ennemi ne remarque pas la tromperie.»

Rusbal, la société derrière les forces de l’explosion, a déclaré que le coût de tromper l’ennemi ne représentait qu’une fraction de l’achat de l’armement réel.

Parmi l’arsenal se trouve ce qui ressemble à des chasseurs MiG-31 et Su-27 sous le couvert d’un système de missiles anti-aériens sur un simulacre d’aérodrome secret dans la forêt.

Un reportage sur la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, Zvezda, a déclaré: «Des chars, des systèmes d’aviation et de défense aérienne ont été déplacés vers la région de Moscou afin qu’un« ennemi »ait une chance non seulement de trouver un aérodrome caché, mais aussi d’obtenir des images satellites. «

Il montre le 45e régiment de camouflage ingénieur «armé de l’équipement le plus inhabituel de l’armée russe».

Elle intervient au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine.

Cette semaine, la frégate russe Admiral Essen a lancé plusieurs missiles dans la mer Noire malgré les appels de l’Occident à apaiser la tension.

Cela s’est produit alors que plus de 20 navires de guerre de la flotte de la mer Noire ont organisé un exercice conjoint avec les équipages des avions d’attaque Su-25SM3 de l’armée de l’air et du bras de défense aérienne du district militaire du sud, a rapporté TASS.

Une cinquantaine d’avions de combat ont été impliqués dans les exercices majeurs, qui, selon la Russie, étaient un entraînement de routine.

Des initiés affirment que l’État prévoit un assaut majeur de navires de guerre pour s’emparer de l’approvisionnement en eau de l’Ukraine.

Des images satellites montrent la composition militaire croissante de la Russie près de l’Ukraine, avec des combattants Su-30 alignés sur une piste en Crimée. Ils n’étaient pas là le mois dernier.

Et Vladimir Poutine a massé plus de 150 000 soldats à la frontière dans le plus grand renforcement militaire de la région.

L’Ukraine craint qu’il envisage de mettre le pays dans une impasse avant d’envahir.

Poutine a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014, et depuis lors, plus de 14000 personnes sont mortes en sept ans de guerre civile entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie dans la région contestée du Donbass.

Un cessez-le-feu s’est effondré ces derniers mois avec des explosions croissantes de violence qui menacent de déboucher sur une guerre à grande échelle.

