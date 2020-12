Avec le nombre de cas de coronavirus en augmentation en Russie, les autorités comptent sur le vaccin Spoutnik V du pays en réponse à la crise – et ont ouvert le vaccin au public avant de terminer les essais de phase III. Dans le premier groupe, les professionnels de la santé et les enseignants peuvent commencer le traitement avec deux doses.

Mais il semblait y avoir plus de sceptiques à l’égard des vaccins que de personnes en Russie au cours de la première semaine, aux prises avec le quatrième plus grand nombre de cas à plus de 2,5 millions.

Les raisons s’appuient sur l’histoire de la prudence de la Russie en matière d’autorité, ainsi que sur les théories du complot et les négationnistes de la pandémie sur Internet – et reflètent des slogans anti-vaccination similaires aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs.

Les autorités russes n’ont pas non plus aidé leur cause en publiant des rapports confus sur la question de savoir si les vaccins devraient éviter l’alcool pendant des semaines.

«Je ne lui fais pas confiance», déclare l’étudiante en génie mécanique Lia Shulman, 21 ans, «parce qu’ils mentent toujours. Si le gouvernement vous dit de faire quelque chose, faites le contraire. «

La Russie s’est précipitée pour enregistrer son vaccin au cours de l’été avant qu’il ne soit entièrement évalué dans le cadre d’essais, ce qui peut avoir suscité des doutes dans le public. Mais le scepticisme profond à l’égard des promesses officielles remonte à l’époque soviétique. De nombreux Russes ne voient tout simplement pas l’image optimiste du vaccin dressée par les autorités sanitaires.

« Je ne veux pas être vacciné et mes parents non plus », a poursuivi Shulman. « La plupart de mes amis sont les mêmes. »

Cette semaine, à la Polyclinique n ° 3 de Moscou, des canapés beiges pouvant accueillir 20 personnes par jour étaient vides. Dans une autre clinique de Moscou, n ° 3, branche 2, la matinée s’est passée sans que personne ne se présente pour une photo.

Dans leurs efforts pour vendre le vaccin au public, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, le maire de Moscou Sergueï Sobianine et les membres du Conseil de sécurité russe l’ont tous reçu. Le président Vladimir Poutine n’a pas pu prendre le vaccin en tant que volontaire d’essai et ferait une annonce avant de recevoir une injection, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov.

Le taux de participation moins qu’enthousiaste peut indiquer une prudence initiale jusqu’à ce que plus d’informations sortent de l’étude de phase III. Mais si la censure se poursuit pendant des mois, cela pourrait être un revers majeur dans les efforts de la Russie pour contenir la pandémie.

En attente de données

Les dirigeants russes voient le vaccin Spoutnik V comme un exemple de la puissance scientifique russe, au rythme des vaccins développés aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Le Fonds d’investissement direct russe, qui a investi dans le vaccin, affirme que plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt et qu’il y a des commandes pour 1,2 milliard de doses dans le monde. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a prédit mercredi une demande mondiale «explosive» de Spoutnik V.

Les médias d’État russes diffusent une propagande positive sur le vaccin depuis l’été, mais de nombreux Russes ne sont toujours pas convaincus.

Shulman, entre autres, reste discutable sans données de recherche claires. La plupart des informations ont été annoncées par des responsables gouvernementaux ou des communiqués de presse des développeurs de vaccins.

‘J’ai le [Sputnik] résultats, donc je ne leur fais pas confiance », dit-elle.

Jusqu’à présent, les scientifiques russes l’ont fait publié seuls les résultats de la phase I / II sont publiés dans la revue médicale britannique Lancet. Les responsables russes affirment que le vaccin Spoutnik V a une efficacité de plus de 95% et est sûr.

Le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont été les premiers à publier mardi un article revu par des pairs dans The Lancet sur une étude complète d’un vaccin montrant une efficacité de 70%, bien que d’autres études soient nécessaires pour voir à quel point cela fonctionne pour les gens. plus de 55 ans.

Le 4 décembre, la mairesse adjointe de Moscou, Anastasia Rakova, a déclaré que 20 000 personnes avaient reçu les deux injections du vaccin Spoutnik V dans le cadre des essais de phase III. Parmi ceux-ci, 272 ont contracté le virus. Il n’y a eu aucun effet secondaire grave, a-t-elle déclaré. L’étude randomisée en double aveugle a inclus 40 000 volontaires âgés de 18 ans et plus, dont un quart ont reçu le placebo. Au total, 25 autres vaccins potentiels russes sont en cours de développement en dehors du produit phare Spoutnik V, ont annoncé mercredi des responsables.

Un sondage réalisé par le Centre indépendant Levada en octobre a révélé que 59% des Russes interrogés ne souhaitaient pas se faire vacciner. Un autre sondage en octobre – commandé par le parti au pouvoir de Poutine, Russie unie – a constaté que 73% des personnes ne prévoyaient pas de se faire vacciner et 11% ne croyaient pas à l’existence du coronavirus, a rapporté l’agence de presse officielle russe RIA Novosti.

Un sondage Gallup le mois dernier a déclaré que 58% des Américains recevraient un vaccin, contre 50% en septembre.

Certains accueillent Spoutnik

La Polyclinique n ° 68 de Moscou avait 1050 doses de vaccin prêtes Mardi. Le département de la santé de Moscou y a installé quatre clients vaccinés pour des entretiens lors d’un événement mardi pour les médias étrangers et locaux.

Natalia Piskaryova, 41 ans, qui travaille dans un hôpital pour enfants, voulait le vaccin parce qu’elle avait des amis et des parents décédés du coronavirus.

«Les jeunes en particulier ne font pas confiance au vaccin ou ne croient pas à la vaccination», a-t-elle déclaré. «Mais il y a aussi des personnes d’âge moyen. Je trouve irresponsable de ne pas l’obtenir. «

Avec une faible fréquentation, certaines cliniques permettent à n’importe qui de se présenter. À la clinique externe n ° 3 de Moscou, salle 2, toute personne de moins de 60 ans répondant aux critères de santé a été informée qu’elle pouvait recevoir le vaccin.

Sergei Dolya, 47 ans, formé en tant que physicien, s’est ennuyé il y a 15 ans avec son grossiste en équipement audio et l’a vendu pour devenir un blogueur de voyage avec sa propre émission télévisée de voyage. Il a désespérément besoin du vaccin pour pouvoir reprendre la route.

Le problème était qu’il n’était ni médecin ni enseignant.

Il a signé avec le site officiel de vaccination, a noté qu’il y avait beaucoup de postes vacants et a écrit une lettre d’apparence officielle déclarant qu’il était Sergei Dolya., au service de Sergei Dolya et tamponnez-le avec son tampon officiel rond.

«Je pensais qu’ils me diraient de revenir dans quelques mois quand ce sera disponible pour tout le monde», dit-il.

Au centre de vaccination, une infirmière lui a demandé s’il était médecin ou enseignant.

«J’ai dit:« Je donne des conférences aux écoliers »», a-t-il dit, faisant référence à ses performances à l’école.

C’était assez. Personne n’a même demandé la lettre.

Il s’est avéré qu’il devait attendre. Chaque flacon de vaccin est destiné à cinq personnes et doit être décongelé immédiatement avant l’injection du vaccin.

«J’ai dû attendre une heure là-bas pour que quatre autres hommes entrent», dit-il.

« Ils ont dit qu’ils attendaient beaucoup plus de monde », a-t-il ajouté, « et nous avons dû faire venir nos amis parce qu’il y a beaucoup de vaccins et beaucoup de tout, mais pas assez de gens qui veulent le faire. »

Teetotalling?

Certains Russes peuvent également être dissuadés de se faire vacciner par le conseil officiel d’éviter l’alcool pendant trois jours après chaque injection. Mais Alexander Gintsburg, le chef du centre de recherche public Gamaleya qui a développé Spoutnik V, a déclaré qu ‘ »un seul verre de champagne ne fait jamais de mal à personne ».

Plusieurs responsables ont suggéré mardi que les Russes devraient renoncer à l’alcool et au tabac pendant 42 jours après la vaccination – une déclaration qui a été rapidement annulée.

À la polyclinique n ° 5, le personnel de sécurité a tenté d’empêcher les journalistes du Washington Post de visiter la section de vaccination.

« Ne les laissez pas entrer! » siffla une agente de sécurité âgée lorsqu’un médecin accepta de laisser entrer les journalistes du Post. «Nous savons comment ça se passe! Ils commenceront à poser des questions, puis il y aura des problèmes. «

Irina Ushatkina, 59 ans, infirmière, se met en colère quand elle voit des gens monter dans le métro sans masque. « Je les regarde du regard, et parfois plus ils les attirent de manière responsable. » Certains de ses amis ne croient pas que la maladie est grave.

« Certaines personnes disent que la maladie est inventée et que tout cela fait partie d’une sorte de conspiration internationale », a déclaré Ushatkina. «Eh bien, que pouvez-vous dire à cela? Je dis qu’il y a tellement de morts. « De quel genre de complot international parlez-vous? » »

Un groupe de nouvelles du Télégramme russe, Podyom, a publié des photos de brochures anti-vaccination circulant à Moscou appelant les vaccins la «renaissance du fascisme» et suggérant qu’ils sont une sorte d’arme de destruction massive.

Le médecin en chef de la polyclinique n ° 68, Natalia Kuzenkova, a reconnu que les gens se méfiaient. Mais elle pense que de nombreuses personnes de plus de 60 ans veulent le vaccin en Russie mais ne sont pas encore éligibles.