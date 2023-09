La Russie déploie des missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, selon Poutine, qui feront « réfléchir à deux fois » le monde avant le combat

La Russie a déployé les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat qui, selon le président Vladimir Poutine, feraient « réfléchir à deux fois » le monde avant le combat, a annoncé vendredi son agence spatiale Roscosmos.

« Le complexe stratégique Sarmat a été mis en service de combat », a déclaré le directeur général de Roscosmos, Yuri Borissov, selon l’agence de presse russe RIA Novosti, selon le Moscow Times.

Poutine a annoncé pour la première fois Sarmat, également appelé «Satan II», en 2018. Le système de missile balistique est capable de transporter au moins 10 ogives nucléaires et est destiné à remplacer les ICBM R-36 connus sous le nom de l’OTAN de Satan.

« Poutine envoie clairement un message stratégique aux États-Unis et à l’OTAN selon lequel l’option nucléaire en Ukraine reste sur la table », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, à Fox News Digital.

Elle a ajouté que Poutine « a placé les forces nucléaires russes sous un régime de combat spécial peu après avoir envahi l’Ukraine, par crainte que les États-Unis et l’OTAN n’interviennent au nom de l’Ukraine. L’option de repli est donc ce qu’on appelle la stratégie d’escalade pour désamorcer ». , qui envisage la détonation d’une ogive nucléaire tactique (de faible puissance) sur le champ de bataille, pour dissuader l’intervention des États-Unis et de l’OTAN. »

Le Sarmat est une « arme stratégique, réservée aux cibles stratégiques, comme les États-Unis », a déclaré Koffler, auteur du livre « Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America » ​​et qui a informé le Pentagone, la Maison Blanche, le Conseil de sécurité nationale et l’OTAN. sur la doctrine nucléaire russe, a expliqué.

« Mais Poutine n’attaquera jamais le territoire américain de manière cinétique, en particulier avec des armes nucléaires, à moins bien sûr que la Russie ne détecte des signes indiquant que nous les attaquons en premier. Cette décision de Sarmat a donc un but de dissuasion », a-t-elle ajouté.

LES ÉLÈVES RUSSES RETOURNENT À L’ÉCOLE ET FONT FACE À DE NOUVELLES LEÇONS RENFORCANT LE PATRIOTISME ALORS QUE LE KREMLIN POURSUIT LA GUERRE EN UKRAINE

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, Poutine a affirmé que Sarmat « assurerait de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et ferait réfléchir à deux fois ceux qui, dans le feu d’une rhétorique agressive, tentent de menacer notre pays », a-t-elle déclaré.

Koffler a déclaré que de nombreux médias russes, notamment RIA Novosti, Gazeta et Jeunes communistes de Moscou, ont publié un article anglais traduit en russe affirmant que Sarmat pourrait anéantir Londres en six minutes.

« Le message de dissuasion semble donc être adressé au Royaume-Uni dans cette affaire, qui est bien sûr un partisan engagé de l’Ukraine », a noté Koffler. « Encore une fois, Poutine n’attaquera pas Londres ni aucun pays de l’OTAN, à moins que les services de renseignement russes ne concluent que la Russie est sur le point d’être attaquée par l’OTAN. »

Elle a déclaré que la peur d’une « escalade involontaire » est ce qui la tient, elle et d’autres professionnels de la sécurité nationale, « éveillés la nuit ».

« En d’autres termes, lorsqu’une frappe cinétique est autorisée par erreur en raison d’une évaluation erronée des services de renseignement et que le conflit devient incontrôlable », a-t-elle expliqué. « C’est ce que révèlent les jeux de guerre menés par la communauté du renseignement américain. Un conflit local ou régional comme celui entre la Russie et l’Ukraine se propage désormais à cause d’erreurs de calcul ou de malentendus, entraînant les États-Unis et l’OTAN. passer au nucléaire, aux yeux de la Russie en raison de son infériorité conventionnelle vis-à-vis de l’OTAN. C’est pourquoi les armes nucléaires ont toujours été la pièce maîtresse de la doctrine de guerre de la Russie. Plus ce conflit se prolonge, plus le risque d’une guerre directe est élevé. entre la Russie et les Etats-Unis »

Elle a ajouté : « En même temps, Poutine sait que Washington et surtout l’administration Biden craignent une telle guerre avec la Russie, alors il joue la carte nucléaire. C’est une énigme pour nous. »

Vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes qu’il ne pouvait pas confirmer les informations russes.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.