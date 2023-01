La Russie déploie des défenses aériennes à Moscou, signalant la crainte de frappes sur la capitale

Commentez cette histoire Commenter

RIGA, Lettonie – Le Kremlin a refusé vendredi de commenter l’installation récente de systèmes de défense aérienne à plusieurs endroits à Moscou et dans ses environs, alors que la Russie cherche à combler les lacunes de ses défenses, craignant apparemment que l’Ukraine ne lance une attaque audacieuse et humiliante contre le capitale russe. La Russie a déployé des systèmes de défense aérienne Pantsir-S1 au sommet de deux bâtiments gouvernementaux à Moscou, dont le ministère de la Défense sur Frunzenskaya Embankment et un bâtiment du ministère de l’Éducation de district sur Teterinsky Lane, selon des médias indépendants de langue russe.

Des photographies du système de défense aérienne distinctif ont été publiées sur les réseaux sociaux.

D’autres systèmes de défense aérienne ont été installés sur plusieurs autres sites à Moscou ou à proximité, y compris le district d’Odintsovo, à environ 10 km de la résidence du président Vladimir Poutine à Novo-Ogaryovo, à l’extérieur de la capitale, selon le média russe Sirena, qui a publié des vidéos et des images fixes.

L’analyste militaire russe Ruslan Leviev de Conflict Intelligence Team, un groupe indépendant qui analyse les renseignements open source, a indiqué qu’un système de défense aérienne S-400 serait installé dans le parc de l’île de Losiny, à l’extérieur de Moscou, où des arbres ont été abattus ces derniers jours. Leviev s’est exprimé sur Popular Politics, une chaîne YouTube associée au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny.

Interrogé vendredi pour savoir si le Kremlin craignait que des frappes aériennes ne soient menées contre Moscou, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a renvoyé les questions au ministère russe de la Défense. “Ils sont chargés d’assurer la sécurité du pays en général et de la capitale en particulier, il est donc préférable de demander au ministère de la Défense toutes les mesures qui sont prises”, a déclaré Peskov.

Le ministère russe de la Défense répond rarement aux questions des médias occidentaux et n’a pas répondu à une question envoyée par courrier électronique vendredi. La portée du système de défense Pantsir-S1 couvrirait une grande partie du centre de Moscou, y compris le Kremlin.

Le positionnement des armes fait suite aux critiques d’analystes russes concernant les lacunes des défenses aériennes russes après au moins quatre frappes ukrainiennes le mois dernier sur des aérodromes militaires au plus profond de la Russie, dont trois ciblant la base aérienne militaire d’Engels près de Saratov, où la Russie fonde des opérations stratégiques à longue portée. bombardiers. Un autre a frappé la base aérienne de Diagilevo près de Riazan, à environ 180 km au sud-est de Moscou.

“Il semble qu’ils tirent des conclusions du fait que des drones ukrainiens volaient vers des bases loin à l’arrière, comme celles de Diagilevo et Engels”, a déclaré Leviev. “Apparemment à cause de cette peur, et en général à cause de la peur de Vladimir Poutine face aux attaques de missiles, ils ont décidé de renforcer les défenses de Moscou de cette manière, car ils comprennent très bien qu’avec une défense aérienne russe aussi fuyante le long de la frontière, apparemment les drones ukrainiens peuvent théoriquement aussi atteindre Moscou.

Les attaques de décembre ont démontré la capacité de Kyiv à frapper profondément le territoire russe alors que l’Ukraine continue de lutter pour regagner le territoire perdu lors de l’invasion à grande échelle de Moscou.

Les frappes aériennes en Russie ont fait suite à une série d’autres attaques surprises ukrainiennes qui ont humilié Moscou, notamment le bombardement d’un pont reliant la Crimée à la Russie, des frappes sur la base aérienne de Saki en Crimée et le naufrage du navire de guerre Moskva, le navire amiral de la mer Noire russe. Flotte.

La Russie renforce les défenses de sa capitale alors que Poutine prépare le public russe à une guerre longue et difficile contre l’Ukraine et à une confrontation prolongée avec l’OTAN.

Poutine a fait basculer l’économie russe sur un pied de guerre, exigeant que les entreprises servent l’effort de guerre, et a de plus en plus militarisé la société russe, intensifiant un effort de propagande pour renforcer le soutien à la guerre, au milieu des pertes croissantes au front et des rumeurs tourbillonnantes d’une éventuelle seconde, mobilisation de masse impopulaire.

Depuis le début de l’invasion, Poutine a écrasé son opposition politique et la Russie a écrasé la résistance à la guerre en interdisant les manifestations, en restreignant la liberté d’expression et en emprisonnant les critiques.

Mardi, Poutine a ordonné une augmentation de plus de 350 000 hommes dans l’effectif militaire russe – pour un total de 1,5 million, bien qu’il soit loin d’être certain que le pays puisse rassembler suffisamment de soldats volontaires sous contrat. pour atteindre cet objectif.

Après que l’hiver ait ralenti leurs avancées, les forces russes et ukrainiennes prépareraient chacune de nouvelles offensives, ouvrant la voie à ce qui pourrait être une phase décisive de la guerre dans les mois à venir.

La vue de missiles de défense aérienne dans le centre de Moscou est un autre signe de la normalisation de la guerre dans la vie russe.

Alors que l’invasion se prolonge, les responsables, y compris Poutine, y font de plus en plus référence à une “guerre” menée par l’OTAN contre la Russie, la qualifiant, sans preuves, de bataille existentielle pour la survie contre des puissances occidentales avides déterminées à démembrer et à engloutir le nation russe.

Après les frappes début décembre sur deux bases aériennes russes, l’historien militaire russe Yuri Knutov, directeur du Musée des forces de défense aérienne, a déclaré à la télévision d’État que la Russie avait laissé des trous dans son système de défense aérienne lorsqu’elle avait envoyé une grande partie de son équipement militaire en Ukraine. .

« Des lacunes se sont formées dans notre système de défense aérienne. Les satellites américains peuvent bien voir ces lacunes. Je n’en doute pas, et les spécialistes n’en doutent pas », avait averti Knutov à l’époque.

L’éminent blogueur militaire russe pro-guerre Alexander Kots, journaliste du tabloïd à grand tirage pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, a écrit sur sa chaîne Telegram que l’installation de systèmes de défense aérienne dans la capitale était un signe positif, démontrant que les autorités russes ” comprendre que les frappes contre Moscou et la région sont une question de temps.

Leviev a déclaré que les systèmes de défense aérienne nouvellement installés étaient un dernier recours, au cas où un missile ou un drone parviendrait à échapper aux défenses aériennes russes extérieures pour atteindre Moscou. Sans la guerre, a-t-il ajouté, de tels systèmes seraient positionnés loin de Moscou, “mais la Russie est maintenant un pays belligérant, et des drones arrivent en Russie, donc c’est à peu près attendu”.

Alors que les responsables occidentaux réfléchissaient à l’envoi de chars de combat lourds en Ukraine, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a averti jeudi que les puissances nucléaires telles que la Russie ne pourraient pas perdre des guerres, et il a menacé que les efforts occidentaux pour soutenir Kyiv pourraient déclencher une crise nucléaire. guerre. C’était la dernière d’une série de menaces nucléaires lancées par de hauts responsables russes.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar, une ville minière très disputée dans l’est de l’Ukraine où les combats ont fait rage ces derniers jours, mais un responsable militaire ukrainien a soutenu que la bataille n’était pas encore terminée. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.