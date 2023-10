La Russie déploie des bataillons punitifs en écho à Staline

LONDRES, 3 octobre (Reuters) –

Des recrues ivres. Des soldats insoumis. Condamnés.

Ils font partie des centaines de délinquants militaires et civils qui ont été intégrés dans les unités pénitentiaires russes connues sous le nom d’escouades « Storm-Z » et envoyés sur la ligne de front en Ukraine cette année, selon 13 personnes connaissant le dossier, dont cinq combattants. dans les unités.

Rares sont ceux qui survivent pour raconter leur histoire, disaient les gens.

« Les chasseurs d’assaut, ce ne sont que de la viande », a déclaré un soldat régulier de l’unité militaire n°1. 40318 qui a été déployé près de la ville âprement disputée de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, en mai et juin.

Il a déclaré qu’il avait soigné un groupe de six ou sept combattants Storm-Z blessés sur le champ de bataille, désobéissant à l’ordre d’un commandant – dont il ne connaissait pas le nom – de quitter les hommes. Il a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi le commandant avait donné cet ordre, mais a affirmé que cela reflétait la façon dont les chasseurs Storm-Z étaient considérés comme de moindre valeur que les troupes ordinaires par les officiers.

Le soldat, qui a requis l’anonymat parce qu’il craignait des poursuites en Russie pour avoir discuté publiquement de la guerre, a déclaré qu’il compatissait au sort de ces hommes : « Si les commandants attrapent quelqu’un avec une odeur d’alcool dans l’haleine, ils l’envoient immédiatement au Storm ». Equipes. »

Contacté par Reuters, un officier de l’unité no. 40318 a refusé de commenter Storm-Z et a mis fin à l’appel. Le Kremlin a transmis les questions de Reuters au ministère russe de la Défense, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les médias russes contrôlés par l’État ont rapporté que des escadrons Storm-Z existaient, qu’ils avaient pris part à des batailles intenses et que certains de leurs membres avaient reçu des médailles pour leur bravoure, mais ils n’ont pas révélé comment ils étaient formés ni les pertes qu’ils subissaient.

Reuters est le premier organisme de presse à compiler un compte rendu complet de la manière dont les escouades sont constituées et déployées, en s’adressant à plusieurs sources ayant une connaissance directe de ce qui se passe.

Comme le soldat de l’unité no. 40318, les 13 personnes interrogées – parmi lesquelles figurent également quatre proches de membres du Storm-Z ainsi que trois soldats d’unités régulières qui ont interagi avec les escouades – ont toutes requis l’anonymat, invoquant la crainte de représailles. Reuters a vérifié l’identité de tous les combattants impliqués en utilisant leur casier judiciaire, leurs comptes de réseaux sociaux ou en parlant à leurs camarades militaires et à leurs familles.

Les escouades pénales, chacune composée d’environ 100 à 150 hommes et intégrées dans des unités régulières de l’armée, ont généralement été envoyées dans les parties les plus exposées du front et subissent souvent de lourdes pertes, selon des entretiens avec Reuters auprès des personnes, qui ont identifié au moins cinq tempêtes. Les équipes Z se battent pour repousser une contre-offensive ukrainienne à l’est et au sud.

Trois des cinq combattants Storm-Z interrogés par Reuters, ainsi que les proches de trois autres combattants Storm-Z, ont décrit des engagements cauchemardesques qui ont vu une grande partie de leurs escouades anéanties.

Un combattant, reconnu coupable de vol et recruté en prison, a déclaré que tous les 120 hommes de son unité intégrés au 237e régiment, sauf 15, avaient été tués ou blessés lors de combats près de Bakhmut en juin.

Le déploiement de telles escouades marque un départ pour la Russie en Ukraine : tandis que le groupe de mercenaires Wagner, aujourd’hui dissous après une mutinerie de juin, envoyait des condamnés combattre sur la ligne de front, les unités Storm-Z relèvent du commandement direct du ministère de la Défense.

Ces escouades regroupent également des condamnés qui se portent volontaires pour combattre en échange d’une promesse de grâce et des soldats réguliers punis pour manquements disciplinaires, ont indiqué les personnes interrogées.

Les escadrons Storm-Z sont utiles au ministère russe de la Défense car ils peuvent être déployés comme infanterie remplaçable, selon Conflict Intelligence Team, une organisation indépendante qui suit la guerre. « Les chasseurs Storm sont simplement envoyés dans les parties les plus dangereuses du front, en défense et en attaque », a déclaré à Reuters le groupe fondé en Russie.

Bien que le ministère russe de la Défense n’ait jamais reconnu avoir créé des unités Storm-Z, les premiers rapports faisant état de leur existence ont été publiés en avril lorsque l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, a cité ce qui, selon lui, semblait être une fuite d’informations russes. rapport militaire sur la formation des escouades.

Reuters n’a pas été en mesure de déterminer combien de soldats au total servent dans les unités, bien que les entretiens avec des personnes proches du dossier indiquent qu’au moins plusieurs centaines de chasseurs Storm-Z sont actuellement déployés sur la ligne de front.

Wagner comptait environ 25 000 combattants engagés dans le conflit, a déclaré son défunt leader Eugène Prigojine au moment de sa mutinerie de juin.

Vendredi, le président Vladimir Poutine a fait référence aux condamnés combattant dans l’armée régulière. Lors d’une réunion télévisée avec un petit groupe de militaires russes réguliers, il a déclaré qu’il savait que deux de leurs camarades, anciens détenus, avaient été tués au combat. « Ils ont donné leur vie pour la patrie et se sont totalement absous de leur culpabilité », a déclaré Poutine, ajoutant que les familles des condamnés recevraient de l’aide, sans plus de détails.

Il existe un précédent historique selon lequel des délinquants militaires sont regroupés dans des unités de combat ; En 1942, alors que l’Armée rouge battait en retraite face à une avancée nazie, le dirigeant soviétique Joseph Staline ordonna aux soldats paniqués ou quittant leur poste de se déployer en « bataillons de punition » dans les parties les plus dangereuses du front, selon un décret qu’il a signé.

Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il libérait également certains condamnés s’ils acceptaient de participer à la guerre.

DE LA GARDE AU CARNAGE

Storm-Z est un terme non officiel utilisé par les troupes russes, combinant un terme désignant les troupes d’assaut avec la lettre Z, adoptée par l’armée comme symbole de leur invasion de l’Ukraine.

Artyom Shchikin, un homme de 29 ans originaire de la région de Mordovie, dans le centre de la Russie, purgeait une peine de deux ans pour vol qualifié prononcée en décembre 2021 lorsque des recruteurs du ministère de la Défense sont venus dans sa prison pour lui demander si les détenus voulaient aller se battre en Ukraine, selon les archives judiciaires et deux de ses proches.

Il s’est inscrit parce que, même si sa libération était prévue pour décembre de cette année, il souhaitait effacer son casier judiciaire et gagner de l’argent pour que sa famille puisse rénover sa maison, ont déclaré des membres de sa famille. Trois combattants du Storm-Z ont déclaré qu’on leur avait proposé un salaire d’environ 200 000 roubles (2 000 dollars) par mois, tout en affirmant qu’ils avaient reçu en moyenne environ la moitié de ce montant.

En mai de cette année, Chchikine a été affecté à une unité pénale au sein du 291e régiment de fusiliers motorisés de la Garde et déployé dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, où les forces de Kiev tentent de percer les défenses russes, ont ajouté ses proches.

Un responsable du quartier général du régiment n’a pas répondu aux questions de Reuters.

Vladimir Rogov, un responsable de l’administration russe à Zaporizhzhia qui donne régulièrement des informations en ligne sur le conflit, a publié sur Telegram que le 291e régiment a combattu dans la région tout au long de l’été. Rogov n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les proches de Chchikine ont eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 18 juin.

Quelques jours plus tard, les positions de son unité ont été la cible de tirs ukrainiens, ont indiqué les proches, citant des conversations avec deux survivants de l’escouade de Chchikine. Trois camarades qui se trouvaient avec lui dans une tranchée ont été tués, un autre a eu la main arrachée, tandis que Chchikine lui-même est porté disparu, ont indiqué ses proches. Son corps n’a pas été retrouvé.

Les proches de Chchikine ont déclaré que lorsqu’ils ont demandé au ministère de la Défense des réponses sur son sort, celui-ci n’a pas répondu ou n’a donné aucune réponse définitive.

« Ils appartenaient à une unité Storm. Pour eux, personne ne va être pressé », explique un proche.

Reuters n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante le récit des événements par les proches.

Ivre en service, consommant des drogues

Si les condamnés forment le noyau des brigades pénales, certains soldats réguliers leur ont été affectés en guise de punition pour manquement à la discipline, selon deux soldats qui ont déclaré que des membres de leurs unités avaient été transférés de cette manière, ainsi qu’un chasseur Storm-Z appelé Igor, un condamné emprisonné pour tentative de meurtre.

Les deux militaires, dont celui de l’unité no. 40318, a déclaré que des officiers avaient envoyé des soldats à Storm-Z pour avoir été ivres pendant leur service, pour avoir consommé de la drogue et pour avoir refusé d’exécuter des ordres.

Selon la législation russe sur la discipline militaire, un soldat ne peut être transféré dans une unité pénale que s’il est reconnu coupable par un tribunal militaire. Aucune des personnes qui ont parlé à Reuters de l’envoi de soldats à Storm-Z n’a déclaré que les hommes avaient participé à une audience du tribunal. Contacté la semaine dernière, le militaire de l’unité n°. 40318 a déclaré qu’aucune audience judiciaire n’avait été impliquée dans de tels transferts, et Igor, le chasseur Storm-Z, a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance de la tenue d’audiences judiciaires.

La Convention de Genève, un ensemble de règles internationales de guerre, ne couvre pas les soldats punis par leur propre camp.

RÉVOLTE DES COMBATTANTS STORM-Z

Un groupe d’environ 20 combattants Storm-Z à Zaporizhzhia, qui faisaient partie de l’unité numéro 22179, a décidé qu’ils en avaient assez de leur traitement, a refusé l’ordre de retourner au front et a enregistré une vidéo le 28 juin se plaignant de leur traitement. . Reuters a appelé les numéros indiqués pour l’unité, mais ils étaient hors service.

« Sur la ligne de front, là où nous étions, nous n’avons pas reçu de livraisons de munitions. Nous n’avons pas reçu d’eau ni de nourriture. Les blessés n’ont pas été évacués : aujourd’hui encore, les morts pourrissent », a déclaré un combattant dans la vidéo, qui Reuters n’a pas pu l’identifier.

« Nous recevons des ordres épouvantables qui ne valent même pas la peine d’être exécutés », a-t-il ajouté. « Nous refusons de continuer à mener des missions de combat ».

Reuters a établi l’identité de deux des combattants impliqués dans la révolte et s’est entretenu avec un proche de chaque homme qui a corroboré le récit de la vidéo, publiée le 28 juin par Gulagu.net, un groupe de campagne basé en France pour les prisonniers russes. ‘ droits, et examiné par Reuters.

Après la publication de la vidéo, des policiers militaires ont tabassé les deux combattants, ainsi que d’autres membres de leur escouade, en guise de punition pour leur révolte, ont indiqué les deux proches. Depuis lors, ils ont déclaré que les deux combattants leur avaient dit que les conditions s’étaient améliorées, mais qu’ils ne savaient pas quand les hommes seraient autorisés à quitter l’armée.

Les responsables russes n’ont fait aucun commentaire public sur l’incident et le ministère de la Défense n’a pas répondu aux questions de Reuters.

La famille d’un des soldats de la révolte, un Sibérien qui s’était porté volontaire pour rejoindre Storm-Z depuis sa prison, a déclaré qu’elle redoutait les nouvelles du front.

« Mon Dieu, que cela se termine bientôt », a-t-elle dit à propos de la guerre.

(Reportage de Polina Nikolskaya et Maria Tsvetkova ; édité par Christian Lowe et Pravin Char)