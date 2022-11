La Russie déploie des avions MiG-31 avec un missile balistique «Killjoy» en Biélorussie: UK intel

Les responsables occidentaux de la défense ont averti mardi que la Russie avait “presque certainement” déployé au moins deux avions à réaction MiG-31K Foxhound et un missile balistique AS-24 Killjoy en Biélorussie.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que le déploiement du missile, qui a une portée allant jusqu’à 1 200 miles, est la première fois que Moscou place l’une de ses munitions Killjoy limitées en Biélorussie.

“La Russie a occasionnellement lancé ces armes pendant la guerre d’Ukraine, mais les stocks sont probablement très limités”, ont déclaré des responsables dans une mise à jour quotidienne des renseignements.

BIDEN A CRI AU ZELENSKYY DE L’UKRAINE LORS D’UN APPEL TÉLÉPHONIQUE TENSE AID: RAPPORT

Le MiG-31K est “adapté pour transporter” le missile balistique, mais les responsables de la défense ont fait valoir que le déploiement des armes en Biélorussie ne ferait pas grand-chose pour faire avancer stratégiquement la Russie dans sa guerre en Ukraine.

“Il continue d’utiliser ses munitions avancées à longue portée contre des cibles d’importance opérationnelle limitée”, indique le briefing du renseignement. “Baser KILLJOY en Biélorussie donne à la Russie peu d’avantages supplémentaires en termes de frappe de cibles supplémentaires en Ukraine.”

Moscou s’est appuyée sur Minsk depuis sa première invasion de l’Ukraine en février en utilisant ses frontières pour déployer des milliers de soldats, en tirant des missiles depuis l’espace aérien biélorusse et en regroupant ses forces après avoir été forcées de se retirer des régions du nord de l’Ukraine.

Cependant, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un ardent allié du président russe Vladimir Poutine, n’a pas encore déployé ses troupes en Ukraine.

Les responsables occidentaux de la défense surveillent les plans militaires de Loukachenko depuis des mois, car il a stationné des troupes aux côtés des forces russes sur la frontière commune entre l’Ukraine et la Biélorussie.

Cependant, Kyiv a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne croyait pas que Minsk entrerait pleinement dans la guerre aux côtés de Moscou en lançant des troupes d’invasion.

INFRASTRUCTURE CLÉ UKRAINIENNE TOUCHÉE PAR LES GRÈVES RUSSES : OFFICIELS

Les responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelenskyy, ont demandé à plusieurs reprises aux alliés occidentaux de meilleurs systèmes de défense aérienne et avions de combat alors que la Russie s’appuie de plus en plus sur des attaques aériennes.

Le commandement opérationnel sud de l’Ukraine a déclaré mardi que les forces russes avaient frappé des colonies le long des lignes de front à Mykolaïv et à Kherson, où des combats intenses se poursuivent.

“L’ennemi effectue une reconnaissance aérienne, y compris avec l’utilisation de drones de combat qui retournent à la base”, a déclaré le commandement selon le média ukrainien Pravda. “Lorsque les drones Lancet sont utilisés pour des missions de reconnaissance, ils larguent également des explosifs sur leur cible.”

L’Ukraine a réduit au minimum les mises à jour opérationnelles des régions du sud ces derniers mois et les progrès stratégiques restent ambigus.

Selon le commandement sud, mardi, les forces de défense aérienne ukrainiennes ont abattu deux hélicoptères d’attaque russes à Kherson et ont utilisé une frappe de haute précision sur un “groupe” de forces russes à Mykolaïv.