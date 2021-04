La RUSSIE menait aujourd’hui de grands exercices aériens, notamment des lancements de missiles et des bombardements impliquant 50 avions de combat au-dessus de la mer Noire.

Par ailleurs, les États-Unis ont mis en garde les pilotes commerciaux contre le survol de la zone de guerre potentielle autour de l’est de l’Ukraine, indique un rapport.

Des véhicules militaires récemment repérés dans la région de Bryansk en Russie Crédit: Réseaux sociaux

Un détachement de navires de la flottille caspienne passant sous le pont de Crimée Crédit: Réseaux sociaux

Lors du dernier conflit «chaud» dans la région, un Boeing 777 Malaysia Alrlines – vol MH17 – a été abattu du ciel par des rebelles pro-Moscou, tuant 298 personnes, en juillet 2014.

Les développements surviennent alors que de nouvelles vidéos indiquent que la Russie continue de masser sa puissance militaire près de la frontière ukrainienne.

Une vidéo montrait un détachement de navires de guerre déplacés par la marine russe de la mer Caspienne à la mer Noire, le premier changement de ce type depuis l’époque soviétique, selon les rapports.

Un autre met en évidence les armements et les troupes transportés par route et par rail dans les régions de Krasnodar, Rostov et Briansk.

Une cinquantaine de chasseurs, bombardiers et avions d’attaque russes devaient être impliqués dans des «exercices au-dessus de la mer Noire», a rapporté Interfax, dans une démarche qui ne ferait qu’exacerber les tensions.

Des chasseurs Su-27SM et Su-30SM, des bombardiers Su-24M et Su-34 et des avions d’attaque Su-25SM3 ont participé, a rapporté Interfax.

Un Boeing 777 de Malaisie Alrlines – vol MH17 – a été abattu du ciel par des rebelles pro-Moscou, tuant 298 personnes, en juillet 2014 Crédit: AP

Un train transportant des véhicules militaires, repéré dans la région de Rostov, Russie Crédit: Réseaux sociaux

«Au cours des exercices, les avions effectueront des lancements de missiles et des bombardements de cibles navales», indique le rapport.

Les équipages de l’armée de l’air russe et de la flotte de la mer Noire «effectueraient des tâches pour accompagner les groupes et les actions d’attaque des navires dans le cadre de complexes de frappe de reconnaissance tout en assurant la sécurité en mer Noire».

Les jeux de guerre surviennent au milieu de la plus grande période de tension entre la Russie et l’Ukraine avec près de 100 000 soldats russes qui seraient massés à ses frontières avec son ancien voisin soviétique.

Des avions d’attaque Su-25SM3 du territoire de Stavropol ont été déplacés vers des aérodromes de Crimée, annexés par des Russes d’Ukraine il y a sept ans, a déclaré Interfax.

«L’escadron Su-25SM3 de Crimée a été transféré sur le site d’essai d’Ashuluk dans la région d’Astrakhan.»

Qu’est-il arrivé au vol MH17? Le vol MH17 d’Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu le 17 juillet 2014, faisant 298 morts. Les morts comprenaient dix Britanniques, 193 Néerlandais, 38 Australiens et 43 Malaisiens. Quatre-vingts victimes étaient des enfants. Le Boeing 777-200ER a quitté l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol à 12 h 31, heure locale, et devait arriver à l’aéroport international de Kuala Lumpur à 6 h 10, heure de Malaisie. Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec l’avion deux heures et 49 minutes après le décollage alors qu’il se trouvait à environ 50 km de la frontière russo-ukrainienne. Des débris fumants et des effets personnels ont été retrouvés éparpillés sur une vaste zone du territoire contrôlé par les rebelles pro-russes. Une enquête de 15 mois menée par le Conseil néerlandais de la sécurité a révélé que l’avion s’était écrasé après avoir été touché par un missile sol-air Buk de fabrication russe.

Les aéronefs et hélicoptères de la marine et la flotte de la mer Noire sont également impliqués.

Le détachement comprend la frégate Admiral Makarov équipée de missiles de croisière Caliber, les petits missiles Grayvoron et Vyshny Volochek, ainsi que de grands navires de débarquement, l’aéroglisseur Samum et le dragueur de mines Ivan Golubets.

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que Moscou menait des exercices majeurs en réponse aux menaces de l’OTAN.

Les exercices surviennent malgré l’abandon par les États-Unis de leur projet de déployer deux destroyers lance-missiles en mer Noire.

Dans un autre rapport, l’agence de presse publique russe TASS a rapporté que la Federal Aviation Authority (FAA) des États-Unis avait recommandé aux pilotes américains de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils volaient au-dessus de certaines régions de Russie et d’Ukraine.

La FAA avait émis deux avis aux aviateurs (NOTAM), indique le rapport.

«Les équipages aériens ont été invités à faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils volent« dans, hors, à l’intérieur ou au-dessus »des zones de la région d’information de vol de Moscou (FIR), ainsi que des FIR de Rostov-sur-le-Don, Simferopol, Dnepr et Kiev .

Les avis ont été publiés « en raison des risques potentiels pour la sécurité des vols associés à l’escalade des tensions régionales entre la Russie et l’Ukraine.

Cela pourrait « potentiellement entraîner des escarmouches transfrontalières sans préavis, une augmentation des activités militaires et / ou des conflits », a déclaré la FAA, selon TASS.

«Les deux avis ont été émis pour tous les transporteurs aériens et exploitants commerciaux américains.»

En Ukraine, le commandant de l’armée, le colonel-général Ruslan Khomchak, a averti de ne pas former de milices privées dans la crainte d’une attaque russe.

«Je demande aux représentants des autorités étatiques et des administrations locales de s’abstenir de provoquer la situation et de semer la panique dans la société», a-t-il déclaré.

«Je demande instamment de ne pas changer d’accent en créant des formations militarisées qui ne sont pas stipulées par la loi.»

Les Ukrainiens craignent que la formation de bandes armées non officielles ne soit exploitée par la Russie.