La Russie déplace un «sous-marin nucléaire armé de missiles de croisière» en Méditerranée pour affronter l’OTAN à propos des tensions de guerre en Ukraine »

La RUSSIE aurait déplacé un sous-marin nucléaire armé de missiles de croisière en Méditerranée pour une confrontation de l’OTAN au-dessus de l’Ukraine.

Le sous-marin mortel de Vladimir Poutine semble jouer au chat et à la souris avec les forces de l’OTAN dans les eaux au large des côtes italiennes.

Le sous-marin nucléaire Severodvinsk de la flotte russe du Nord lors d’un exercice militaire Crédit : Getty

Selon l’expert sous-marin HI Suttondes renseignements de source ouverte suggèrent que la Russie a déployé le sous-marin alors que les tensions montent avec l’Occident à propos de la guerre en Ukraine.

On pense que le navire pourrait être le sous-marin le plus puissant de Russie – le Severodvinsk.

Severodvinsk peut transporter jusqu’à 40 missiles de croisière d’attaque terrestre Kalibr d’une portée de 1 600 miles – et chacun d’entre eux pourrait être à pointe nucléaire.

Le sous-marin est le plus avancé de l’arsenal russe, les médias russes affirmant qu’il dispose d’une technologie furtive inégalée, de défenses anti-torpilles actives et d’une capacité anti-aérienne.

Le navire aurait été déployé pour remplacer le croiseur de classe Slava Marshal Ustinov qui a quitté la Méditerranée le 24 août.

On ne sait pas depuis combien de temps le sous-marin opère dans la région.

Selon les rapports, le sous-marin aurait pu glisser dans la Méditerranée alors qu’Ustinov naviguait de manière provocante dans les eaux proches du Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, la Royal Navy suivait des navires de guerre russes au large de la côte sud de l’Irlande.

Selon des sources de la marine, les navires auraient soutenu la guerre en Ukraine.

On ne savait pas quelle route les navires emprunteraient ensuite – mais des sources ont déclaré qu’ils “faisaient valoir” à la Grande-Bretagne qu’ils étaient à proximité, rapporte le Times.

L’ancien capitaine d’un sous-marin à propulsion nucléaire et commandant Ryan Ramsey a déclaré: “Les Russes ont parfaitement le droit de faire cela, mais c’est définitivement une posture et un retour à un comportement plus agressif de la guerre froide de leur part.

“Cela pourrait faire partie de la stratégie de Poutine consistant à pousser l’Otan dans tous les environnements.

“Au sein de ce groupe, il y aura un chasseur-tueur russe mais il n’entrera pas dans la mer d’Irlande car les courants de marée la rendraient trop dangereuse.”

Ramsey a décrit la route actuelle vers la mer d’Irlande comme une « cause de préoccupation ».

La Russie a renforcé sa présence navale en Méditerranée depuis l’invasion de l’Ukraine en février.

Thibault Lavernhe, officier régional de communication de l’armée française en Méditerranée, a déclaré que “la Russie a doublé, voire triplé, sa capacité militaire dans la zone” en termes de destroyers, frégates et sous-marins.

“L’Ukraine a changé les choses. Les Américains sont de retour. Ce n’était plus le cas depuis la guerre froide”, a-t-il déclaré.

La Méditerranée revêt une importance stratégique pour l’économie mondiale – 65 % de l’approvisionnement énergétique de l’UE transitant par la mer.

En avril, Levernhe a déclaré qu’il y avait environ 20 navires de guerre russes opérant dans les eaux.

L’accumulation initiale de navires russes s’est produite au milieu de la guerre civile syrienne lorsque Moscou a commencé à déployer des navires de guerre dans le port de Tartous – la seule base de réparation et de ravitaillement de la marine russe en Méditerranée.

Mais la présence de la Russie a considérablement augmenté au milieu de la guerre en Ukraine, selon des observateurs militaires.

Lavernhe a déclaré : “Là où il y a des forces américaines, les Russes sont là aussi.

“Les navires russes sont positionnés pour surveiller l’activité des forces alliées.”