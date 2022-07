La Russie déplace des forces réservistes près de l’Ukraine pour des opérations offensives (ministère britannique de la Défense)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie déplace ses forces de réserve vers la frontière ukrainienne, ce que les responsables du renseignement britanniques ont averti samedi qu’il s’agissait de préparer de futures opérations offensives.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les renseignements suggèrent que la Russie s’appuie sur des véhicules blindés MT-LB précédemment détenus dans des installations de stockage à long terme pour transporter un nombre indéterminé de réservistes vers sa frontière commune avec l’Ukraine.

La stratégie fait écho à la posture offensive adoptée avant son invasion plus tôt cette année.

DES « RECRUES VOLONTAIRES » UKRAINIENNES ARRIVENT AU ROYAUME-UNI POUR UNE FORMATION MILITAIRE EN MOUVEMENT POUR RENFORCER LA RÉSISTANCE CONTRE LA RUSSIE

On ne sait toujours pas si ces véhicules seront ensuite utilisés pour monter une autre invasion terrestre, mais selon les responsables de la défense britannique, Moscou a toujours hésité à s’appuyer sur un tel équipement.

“La Russie les a longtemps considérés comme inadaptés à la plupart des rôles de transport d’infanterie de première ligne”, a déclaré samedi le ministère de la Défense dans un tweet. “Il a été conçu à l’origine dans les années 1950 comme un tracteur pour tirer l’artillerie, a un blindage très limité et ne monte qu’une mitrailleuse pour se protéger.”

La Russie se serait appuyée sur des véhicules de combat d’infanterie BMP-2 lors de son invasion initiale qui, à l’opposé, étaient équipés d’un blindage de plus d’un pouce d’épaisseur et montaient “un puissant” canon automatique de 30 mm – qui est une arme entièrement automatique similaire à une mitrailleuse qui tire des obus plutôt que des balles – avec un lanceur de missiles antichar.

L’ARMÉE UKRAINIENNE VOIT UN PIC DE VOLONTAIRES FÉMININS AU MILIEU DE LA GUERRE AVEC LA RUSSIE

“Malgré l’affirmation du président Poutine le 7 juillet selon laquelle l’armée russe n’a “même pas commencé” ses efforts en Ukraine, bon nombre de ses renforts sont des groupements ad hoc, déployés avec des équipements obsolètes ou inappropriés”, a déclaré le ministère de la Défense.

La mise à jour des renseignements a été publiée alors que les forces ukrainiennes nouvellement recrutées se dirigent vers la Grande-Bretagne pour un entraînement militaire où elles seront également équipées d’un gilet pare-balles, de bottes et de vêtements adaptés aux conditions de terrain de l’Ukraine à leur retour sur les lignes de front.

La décision de former plus intensivement les nouvelles recrues ukrainiennes, qui ont toutes peu ou pas d’expérience militaire, intervient quelques semaines seulement après que l’Ukraine a déclaré qu’elle perdait entre 100 et 200 soldats chaque jour.

On ne sait pas quel type de pertes la Russie subit, car elle cherche également à apporter des renforts.

Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que plus de 37 000 soldats russes sont morts dans les combats, mais les chiffres n’ont pas été vérifiés par les responsables internationaux de la défense.