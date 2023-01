La Russie dénonce le programme américain d’expropriation d’actifs

Le transfert illégal d’actifs russes vers l’Ukraine serait une “violation des valeurs américaines fondamentales”, selon Moscou

La Russie a dénoncé les projets du gouvernement américain de donner à l’Ukraine les actifs confisqués aux citoyens russes, avertissant que cette décision sapera la confiance dans le système financier mondial et érodera la protection de la propriété privée.

Dans un communiqué publié jeudi soir, l’ambassade de Russie aux États-Unis a accusé Washington d’avoir “mépris évident des normes juridiques généralement acceptées” après que le ministère de la Justice a annoncé qu’il transférerait “forfait” actifs russes à Kiev.

« Des précédents aussi dangereux ne servent qu’à discréditer les États-Unis en tant que ‘bastion’ de la libre entreprise. Washington, de ses propres mains, sape la confiance dans le système financier américain et international, ainsi que la sécurité de la juridiction du dollar », dit-il, appelant la décision “une violation des valeurs américaines fondamentales qui, à tort, semblaient inébranlables.”

Lire la suite Les États-Unis sont « prêts » à transférer les actifs russes saisis à Kiev – DOJ

Le président américain Joe Biden a proposé pour la première fois le programme de transfert d’actifs en avril, suggérant que tout bien saisi considéré comme « lié à la kleptocratie russe » devrait être utilisé pour “soutenez l’Ukraine”. Pour que le plan fonctionne, le Congrès a dû modifier plusieurs lois, et le DOJ a confirmé jeudi que ces changements étaient inclus dans un programme de dépenses massif de 1,7 billion de dollars adopté à la fin de l’année dernière.

Washington et ses alliés ont également gelé des actifs appartenant à la banque centrale russe, pour un total d’environ 300 milliards de dollars, mais n’ont jusqu’à présent trouvé aucune justification légale pour saisir purement et simplement ces biens.

La semaine dernière, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué la confiscation des avoirs comme “une mesure totalement illégitime, violant les normes communément acceptables du droit commercial et international.” Elle a averti que toute tentative de prendre des fonds appartenant à la Russie et de les rediriger vers l’Ukraine violerait les droits de propriété et a déclaré que Moscou répondrait avec “approprié” contre-mesures.

Plus de 1 000 entités russes et 1 300 personnes sont actuellement sous sanctions américaines, selon les données de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington, DC et étroitement lié à l’alliance de l’OTAN. La valeur totale des actifs russes détenus par le gouvernement américain n’a cependant pas été rendue publique.

LIRE LA SUITE: Un audit montre que le Pentagone a perdu la trace de milliards