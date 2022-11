La Russie dément que le ministre des Affaires étrangères ait été hospitalisé avant le sommet du G20

Le ministère russe des Affaires étrangères a démenti lundi une information selon laquelle le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aurait été transporté à l’hôpital après son arrivée à Bali dimanche pour la réunion du G-20.

AP, citant quatre responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens, a rapporté que Lavrov, 72 ans, avait été transporté à l’hôpital après son atterrissage à Bali, où il doit assister au sommet qui commence mardi, et avait été soigné pour une maladie cardiaque, sans plus de détails.

Le gouverneur de Bali, I Wayan Koster, a déclaré à Reuters que Lavrov s’était rendu à l’hôpital, pour ce qu’il a dit être un contrôle, et que le ministre était en bonne santé.

Cependant, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a tourné en dérision le rapport lundi, affirmant qu’elle était “ici avec Sergey Viktorovich [Lavrov] en Indonésie… et nous n’en croyons pas nos yeux : il s’avère qu’il a été hospitalisé”, a-t-elle déclaré, qualifiant le reportage de “sommet des fake news”.

Elle a ensuite publié une vidéo de Lavrov rejetant les informations selon lesquelles il était tombé malade, affirmant que la Russie était habituée à des informations similaires spéculant sur l’état de santé du président Vladimir Poutine.

“Eh bien, cela fait 10 ans qu’on écrit sur notre président qu’il est tombé malade. C’est un tel jeu qui n’est pas nouveau en politique”, a déclaré Lavrov.

Des images le montraient dimanche arrivant à l’aéroport international Ngurah Rai de Bali et accueillis par des responsables.