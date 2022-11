La Russie dément les informations selon lesquelles le ministre des Affaires étrangères Lavrov aurait été hospitalisé lors du sommet du G20 à Bali

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a visité puis quitté un hôpital de Bali avant le sommet du G20 qui se tient sur l’île, ont annoncé lundi les autorités indonésiennes. La Russie a nié qu’il avait été hospitalisé.

Le plus haut diplomate russe est arrivé sur l’île de villégiature la veille au soir pour participer à la réunion des principales économies mondiales, qui commence mardi.

Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a déclaré que Lavrov, 72 ans, avait été emmené à l’hôpital de Sanglah, le plus grand de l’île, “pour un bilan de santé”.

“Il a quitté l’hôpital après un bref examen et sa santé est en bon état”, a déclaré le gouverneur.

Le directeur de la gouvernance des services de santé au ministère indonésien de la Santé, le Dr Sunarto, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, a également confirmé que Lavrov s’était rendu à l’hôpital pour “faire vérifier sa santé… et Dieu merci, il est en bonne santé”.

Quatre responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens ont déclaré plus tôt à l’Associated Press que Lavrov avait été soigné à l’hôpital de la capitale provinciale, Denpasar.

Deux des personnes ont déclaré que Lavrov avait demandé un traitement pour une maladie cardiaque, l’une d’entre elles déclarant plus tard qu’il était retourné à son hôtel.

Tous ces responsables ont refusé d’être identifiés car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

L’hôpital n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a nié que Lavrov ait été hospitalisé, le qualifiant de “plus haut niveau de contrefaçons”. Elle n’a cependant pas précisé s’il avait reçu un traitement médical.

Elle a posté une vidéo de Lavrov, l’air en bonne santé dans un T-shirt et un short, dans laquelle on lui a demandé de commenter le rapport.

“Ils écrivent sur notre président depuis 10 ans qu’il est tombé malade. C’est un jeu qui n’est pas nouveau en politique”, déclare Lavrov dans la vidéo.

L’agence de presse d’État russe Tass a cité séparément Lavrov disant : “Je suis à l’hôtel, je lis des documents pour le sommet de demain”.

Interrogé sur la situation de Lavrov, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il “ne savait pas ce qui était arrivé au ministre Lavrov. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible et j’espère que demain il sera possible de se rencontrer”.

Lavrov est le plus haut responsable russe à la réunion du G-20, à laquelle assistent le président américain Joe Biden, le chinois Xi Jinping et d’autres dirigeants.

La présence du président russe Vladimir Poutine au G-20 était incertaine jusqu’à la semaine dernière, lorsque les responsables ont confirmé qu’il ne viendrait pas et que la Russie serait plutôt représentée par Lavrov.

Les retombées de l’invasion de l’Ukraine par la Russie devraient faire partie des questions abordées lors de la réunion de deux jours du G-20, qui réunit des responsables de pays représentant plus de 80 % de la production économique mondiale.

Biden et Xi se rencontraient séparément avant le sommet lors de leurs premières discussions en personne depuis l’entrée en fonction du président américain.