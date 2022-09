La Russie demande une action suite aux commentaires de l’entraîneur ukrainien

Les responsables du football russe ont accusé Aleksandr Petrakov de discrimination

Les autorités russes du football ont demandé à l’UEFA et à la FIFA d’engager une procédure disciplinaire contre le manager de l’équipe nationale ukrainienne, Aleksandr Petrakov, ont confirmé des responsables.

Dans une lettre aux instances dirigeantes du football mondial et européen, l’Union russe de football (RFU) a fait valoir que Petrakov avait agi d’une manière contraire aux normes et à l’éthique du football international, selon The Guardian.

La RFU aurait également accusé Petrakov de discrimination envers les Russes après avoir précédemment exprimé son désir de lutter contre les forces russes en Ukraine.

Petrakov a précédemment déclaré qu’il pensait que les Russes devraient être suspendus indéfiniment de la compétition dans le sport international – des affirmations qui, selon Denis Rogachev, le secrétaire général adjoint de la RFU, s’opposent aux codes de conduite acceptés dans le sport.

“Je pensais que s’ils venaient à Kiev, je prendrais une arme et défendrais ma ville“, a déclaré Petrakov cité par The Guardian en avril.

“J’ai 64 ans mais je trouvais que c’était normal de faire ça. Je pense que je pourrais éliminer deux ou trois ennemis.”

Petrakov a également déclaré qu’il avait eu des entretiens avec des personnalités du gouvernement ukrainien sur l’adhésion à une unité de défense territoriale, mais on lui a dit que son âge avancé et sa condition physique – ainsi que son manque d’expérience militaire – ne correspondaient pas aux critères qu’ils recherchaient.

Les autorités russes du football ont publié lundi une déclaration confirmant qu’elles avaient approché la FIFA et l’UEFA dans le but de faire prendre des mesures contre Petrakov.

“L’Union russe de football a fait une demande auprès de la FIFA et de l’UEFA, notamment en rapport avec les déclarations de l’entraîneur-chef de l’équipe nationale ukrainienne. Nous considérons ces expressions comme inacceptables et nous les avons portées à l’attention de nos collègues. La lettre a été envoyée en juin, maintenant nous attendons une décision,” ils ont dit.

Cependant, l’infrastructure ukrainienne du football a clairement indiqué qu’elle ne voyait rien à redire aux déclarations précédentes de Petrakov.

“Lorsque son pays a été attaqué par des envahisseurs inhumains, [Petrakov] était prêt à défendre sa terre, ses femmes et ses enfants», a déclaré un porte-parole de l’Association ukrainienne de football (UAF).

“Il n’a pas été accepté dans l’armée en raison de son manque d’expérience militaire, mais sa démarche témoigne de son dévouement au pays et de son patriotisme.

“De quel type de discrimination pouvons-nous parler par rapport à une nation qui commet délibérément un génocide contre une autre nation ? »

Ce sont ces types de commentaires, a déclaré Rogachev, qui violent la pratique communément acceptée de la neutralité politique dans le sport.

“Les déclarations de l’entraîneur-chef de l’équipe de football représentative ukrainienne sont faites dans le contexte du conflit politique entre les deux pays – la Russie et l’Ukraine – et représentent un message politique qui viole manifestement le principe fondamental de la neutralité politique. Rogachev a écrit à la FIFA et à l’UEFA, selon The Guardian.

“De plus, le comportement de l’entraîneur-chef peut être considéré comme une implication dans la promotion de la haine publique sur [a] base nationale et [the] utilisation du football pour affirmer des opinions politiques.”

La RFU aurait également mis en lumière un cas dans lequel un membre du club de Qarabag en Azerbaïdjan s’est vu infliger une amende importante pour des opinions exprimées sur les réseaux sociaux contre des personnes d’origine arménienne.

La plainte déposée par la Russie auprès de l’UEFA déclenchera une enquête automatique, mais toute sanction imposée nécessiterait le consentement de la majorité de l’instance, ce qui est considéré comme peu probable compte tenu de l’interdiction actuelle imposée à toutes les équipes russes des compétitions européennes.

L’UEFA a refusé de commenter l’affaire.

Petrakov est un entraîneur de longue date au sein du système de football ukrainien et a dirigé des équipes nationales de différents groupes d’âge jusqu’à ce qu’il décroche le poste d’entraîneur-chef masculin senior en août de l’année dernière, succédant au légendaire attaquant ukrainien Andrey Shevchenko.