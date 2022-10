La Russie demande un vote secret à l’ONU pour condamner l’annexion de l’Ukraine

NATIONS UNIES – La Russie a appelé à un vote au scrutin secret la semaine prochaine sur une résolution soutenue par l’Occident qui condamnerait sa “tentative d’annexion illégale” d’une partie de quatre régions ukrainiennes et exigerait que Moscou annule immédiatement ses actions. La Russie espère apparemment obtenir plus de soutien des 193 nations de l’Assemblée générale si leurs votes ne sont pas publics.

La Russie a opposé son veto à ce qui aurait été une résolution juridiquement contraignante du Conseil de sécurité le 30 septembre pour condamner les référendums d’annexion dans les quatre régions ukrainiennes comme illégaux, les déclarer invalides et exhorter tous les pays à ne reconnaître aucune annexion du territoire revendiqué par Moscou.

Les États-Unis et l’Albanie, qui ont parrainé la résolution, se sont engagés à soumettre la question à tous les membres de l’ONU à l’Assemblée générale, où il n’y a pas de veto mais les résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes.

“A moins que la communauté internationale ne réagisse”, a déclaré mercredi l’ambassadeur de l’Union européenne à l’ONU, Olof Skoog, “on peut prétendre que personne n’y prête attention et c’est maintenant une carte blanche pour que d’autres pays fassent de même ou reconnaissent ce que la Russie a fait”.

L’Assemblée générale a annoncé que sa session extraordinaire d’urgence sur l’Ukraine reprendrait lundi après-midi, lorsque le projet de résolution sera présenté. Les diplomates ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les discours des pays membres se poursuivent mardi, avec un vote sur la résolution probablement mercredi.

Les votes sur les résolutions de l’organisme mondial sont traditionnellement publics et sont éclairés par des lumières de différentes couleurs sur un grand panneau portant le nom de chaque pays.

Mais l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré dans une lettre de six pages à tous les autres ambassadeurs de l’ONU obtenue par l’Associated Press que le conseiller juridique de l’ONU avait confirmé qu’un scrutin secret pouvait être utilisé par l’Assemblée générale “dans la prise de décision”.

En plus d’exiger que la Russie annule son annexion de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia, le projet de résolution déclarerait que les actions de Moscou violent la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et sont « incompatibles » avec les principes de la Charte des Nations Unies.

La résolution proposée indique également que les annexions “n’ont aucune validité en vertu du droit international et ne constituent pas la base d’une altération du statut de ces régions d’Ukraine”.

Il exige que la Russie “retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues… pour permettre une résolution pacifique du conflit… par le dialogue politique, les négociations, la médiation et d’autres moyens pacifiques”.

L’appel de la Russie à un vote au scrutin secret sur la résolution est la dernière étape de l’escalade de la confrontation entre Moscou et les États-Unis et ses alliés européens au sujet de son invasion de l’Ukraine le 24 février.

Le veto de la Russie au Conseil de sécurité vendredi dernier est intervenu quelques heures après une somptueuse cérémonie au Kremlin au cours de laquelle le président Vladimir Poutine a signé des traités pour annexer les régions ukrainiennes occupées par la Russie, affirmant qu’elles faisaient désormais partie de la Russie et seraient défendues par Moscou.

Poutine a signé mercredi les documents finaux pour annexer les quatre régions et dans un geste de défi, son porte-parole Dmitri Peskov a ouvert la porte à de nouvelles saisies de terres en Ukraine, déclarant que “certains territoires seront récupérés, et nous continuerons à consulter les résidents qui seraient impatients”. pour embrasser la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a répondu à l’annexion en annonçant la demande accélérée de l’Ukraine pour rejoindre l’OTAN. Dans un décret publié mardi, il a également exclu les négociations avec la Russie, déclarant que les actions de Poutine rendaient impossible toute conversation avec le dirigeant russe.

Dans sa lettre aux pays membres de l’ONU, le Russe Nebenzia a qualifié la tentative des États-Unis et de ses alliés de faire condamner les référendums par l’Assemblée générale “un développement clairement politisé et provocateur visant à approfondir le fossé” entre les pays membres de l’ONU.

Il a affirmé que les actions occidentales n’avaient rien à voir avec la protection du droit international et de la Charte des Nations Unies, et ne visaient qu’à “poursuivre leurs propres objectifs géopolitiques”, alléguant des “doubles standards” occidentaux en soutenant la déclaration d’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008 sans référendum. .

Contrairement au Kosovo, a déclaré Nebenzia, les quatre régions ukrainiennes “sont désormais exposées à une véritable menace existentielle de la part de l’Ukraine”.

L’ambassadeur de Russie a déclaré que Moscou comprend “l’énorme pression” que les États-Unis et leurs alliés exerceront sur d’autres pays pour soutenir la résolution, et “nous comprenons également que dans de telles circonstances, il peut être très difficile que les positions soient exprimées publiquement”. Par conséquent, a-t-il dit, la Russie propose un vote au scrutin secret et appelle les États membres à soutenir l’initiative.

Interrogée sur la réaction à la décision russe, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a répondu: “Pas de commentaire.”

Alors que le Conseil de sécurité a été empêché de prendre des mesures contre l’Ukraine en raison du droit de veto de la Russie, l’Assemblée générale a approuvé trois résolutions.

Il a voté 141-5 avec 35 abstentions le 2 mars pour exiger un cessez-le-feu russe immédiat, le retrait de toutes ses forces et la protection de tous les civils. Le 24 mars, il a voté 140 contre 5 avec 38 abstentions sur une résolution accusant la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine et appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de millions de civils et des maisons, écoles et hôpitaux essentiels à leur survie.