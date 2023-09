La Russie demande à ses citoyens d’utiliser une nouvelle application pour signaler les drones et autres attaques

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Des millions de Russes ont reçu mercredi une notification du principal portail gouvernemental du pays les invitant à télécharger une application pour signaler les attaques de drones et autres incidents de sécurité, qui sont devenus un phénomène presque quotidien alors que le Kremlin poursuit ses près de 20 Invasion de l’Ukraine d’un mois.

« Aidez-nous à lutter contre les drones dangereux ! L’application Radar peut être utilisée pour signaler des drones suspects ou d’autres urgences terroristes », indique la notification. « Vous pouvez contribuer à éviter les conséquences d’éventuelles attaques. »

Une application similaire fonctionne en Ukraine depuis près d’un an, où les résidents aident les forces du pays à localiser et à empêcher les attaques de drones et de missiles russes qui ont dévasté les villes ukrainiennes pendant des mois. Cette année, les forces ukrainiennes sont devenues plus effrontées en frappant le territoire russe.

Les attaques ont laissé six régions frontalières russes profondément perturbées et ont même pénétré les défenses de Moscou à des centaines de kilomètres de la frontière. Et maintenant, ils semblent avoir incité les militants pro-invasion à imiter le savoir-faire technologique de l’Ukraine en temps de guerre.

Zelensky ouvre sa visite aux États-Unis avec un avertissement : « on ne peut pas faire confiance au mal »

L’application ukrainienne, appelée ePPO, qui signifie « défense aérienne électronique », s’appuie sur le GPS et la boussole d’un téléphone. Pour signaler une observation, un utilisateur doit pointer son appareil vers un objet entrant et appuyer sur un gros bouton rouge, alertant instantanément l’armée de son emplacement.

L’interface de Radar est presque exactement la même que celle d’ePPO. Un utilisateur doit pointer son téléphone vers un objet, choisir « drone », « missile », « explosion », « groupe de diversion » ou « inconnu » et cliquer sur envoyer.

« Tous les messages sont immédiatement transmis aux responsables gouvernementaux responsables pour traitement », selon la description officielle de Radar. « L’aide des citoyens dans la détection des avions est extrêmement importante : les armes de l’ennemi seront détruites en temps opportun. »

Les développeurs préviennent les utilisateurs avant le téléchargement qu’ils s’engagent à ne pas enfreindre la loi sur les « dénonciations sciemment fausses d’un crime », qui est en soi un crime. L’avertissement semble anticiper la possibilité de faux rapports qui pourraient mettre à rude épreuve l’armée russe.

L’application Radar a été développée par des militants du Front populaire panrusse, une organisation patriotique créée par le président Vladimir Poutine en tant qu’auxiliaire du parti politique au pouvoir Russie unie.

Radar est disponible pour les utilisateurs d’Android sur Google Play et RuStore, un marché d’applications développé par le gouvernement, mais pas sur l’App Store, où les applications doivent passer par le processus d’examen Apple pour être publiées. Au lieu de cela, l’organisation a développé un robot sur l’application de messagerie Telegram appelé Cyber ​​Squad, où les utilisateurs d’iPhone peuvent envoyer des rapports.

L’application Radar a été officiellement présentée à la mi-août avec un déploiement relativement modeste. Les développeurs ont déclaré qu’il avait été téléchargé plus de 50 000 fois au cours du mois suivant et que les rapports reçus ont aidé la Russie à abattre deux drones au-dessus de la région de Briansk, qui a connu une forte concentration de bombardements et de frappes de véhicules aériens sans pilote, ou UAV, tout au long de la guerre.

« Cependant, cela n’est toujours pas suffisant », a déclaré Mikhaïl Kamychev, développeur de l’application, à l’agence de presse officielle Tass. « Pour protéger notre ciel et créer un réseau dense de réponse rapide aux drones ennemis, nous avons besoin de beaucoup plus d’utilisateurs. J’exhorte tous les Russes concernés à installer cette application et à participer à la protection du ciel paisible de notre pays.

Les États-Unis vantent leur engagement envers l’Ukraine malgré les défis du champ de bataille

Fin août, la Russie a été victime de l’une des plus importantes attaques de drones depuis le début de l’invasion, touchant six régions, dont Moscou. Plusieurs avions de transport militaires ont été endommagés dans la ville de Pskov, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l’Estonie.

Suite aux attaques de l’aéroport, Mikhaïl Vedernikov, gouverneur de Pskov, a averti les habitants qu’« il est difficile de prédire les cibles des attaques ». Vedernikov a publié des directives sur la marche à suivre en cas de grève.

« Personne ne peut désormais garantir que quelque chose ne volera pas vers un certain territoire, que ce soit l’Afrique, l’Arctique ou la Russie, cela n’a pas d’importance, c’est ainsi que le monde fonctionne », a-t-il déclaré dans un discours vidéo. « La région de Pskov ne fait malheureusement pas exception et nous ne pouvons pas non plus exclure les activités de divers groupes de déjudiciarisation ; c’est la réalité de la vie d’aujourd’hui.

Le ton pessimiste de Vedernikov dans son discours s’écarte notablement des assurances du Kremlin selon lesquelles la guerre, qu’il qualifie d’« opération militaire spéciale », ne perturberait pas la vie ordinaire du pays. Dans toute la Russie occidentale, les habitants se plaignent à plusieurs reprises des frappes incessantes de drones et des mystérieux incendies et explosions.

Dimanche, des responsables militaires russes ont déclaré avoir empêché une attaque ukrainienne coordonnée en Crimée occupée, que le Kremlin a envahie et annexée illégalement en 2014. Les responsables ont déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient abattu au moins six drones ciblant la Crimée depuis différentes directions. Les autorités locales ont déclaré que deux drones avaient ciblé la région de Moscou le même jour, perturbant le trafic aérien dans la capitale, entraînant au moins 30 vols retardés et plusieurs annulés.