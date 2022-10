La Russie demande à l’ONU une enquête sur les allégations concernant les laboratoires biologiques ukrainiens

NATIONS UNIES (AP) – La Russie demande au Conseil de sécurité de l’ONU de créer une commission chargée d’enquêter sur ses allégations selon lesquelles les États-Unis et l’Ukraine violent la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques à la suite d’activités menées dans des laboratoires biologiques en Ukraine .

Un projet de résolution distribué aux membres du conseil et obtenu mardi par l’Associated Press indique qu’en vertu de l’article VI de la convention, la Russie a déposé une plainte officielle alléguant que des activités biologiques interdites ont lieu en Ukraine.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, son ambassadeur à l’ONU Vassily Nebenzia a affirmé que des laboratoires secrets américains en Ukraine étaient engagés dans une guerre biologique – une accusation démentie par les États-Unis et l’Ukraine.

Le projet de résolution autoriserait le Conseil de sécurité à mettre en place une commission composée de ses 15 membres pour enquêter sur les revendications russes et faire rapport au conseil d’ici le 30 novembre et aux parties à la convention lors d’une conférence d’examen à Genève du 28 novembre au décembre . 16.

Nebenzia a déclaré dans une lettre qu’elle faisait circuler la résolution, ainsi que quelque 300 pages de documents, avant une réunion du Conseil de sécurité que Moscou a convoquée jeudi sur les activités biologiques en Ukraine. Il a déclaré que la Russie prévoyait également de tenir des consultations d’experts du Conseil sur le projet de résolution.

En mars, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a accusé la Russie d’avoir profité d’une réunion du Conseil de sécurité pour “mentir et diffuser de la désinformation” sur les armes biologiques dans le cadre d’une éventuelle opération sous fausse bannière de Moscou pour l’utilisation d’agents chimiques ou biologiques en Ukraine.

La mission américaine auprès des Nations unies n’a pas fait de commentaire immédiat sur le projet de résolution russe.

Une enquête de l’AP en mars a révélé que les affirmations sans fondement de la Russie concernant les laboratoires secrets américains de guerre biologique en Ukraine prenaient racine en ligne, y compris aux États-Unis, réunissant des théoriciens du complot COVID-19, des adhérents de QAnon et certains partisans de l’ancien président Donald Trump – malgré les réfutations de des scientifiques indépendants, des dirigeants ukrainiens et des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone.

L’Ukraine dispose d’un réseau de laboratoires biologiques qui ont obtenu un financement et un soutien à la recherche des États-Unis. Mais ils sont détenus et exploités par l’Ukraine et font partie d’une initiative appelée le programme de réduction des menaces biologiques qui vise à réduire la probabilité d’épidémies mortelles, qu’elles soient naturelles. ou d’origine humaine. Les efforts américains remontent aux années 1990 pour démanteler le programme d’armes de destruction massive de l’ex-Union soviétique.

“Les laboratoires ne sont pas secrets”, a déclaré Filippa Lentzos, maître de conférences en sciences et sécurité internationale au King’s College de Londres, dans un e-mail à l’Associated Press en mars. « Ils ne sont pas utilisés en relation avec les armes biologiques. Tout cela est de la désinformation.

Nebenzia a affirmé dans la lettre aux membres du conseil diffusée mardi que lors de ce que la Russie appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine, elle a obtenu “une variété de documents et de preuves qui éclairent la véritable nature des activités biologiques militaires des États-Unis et de l’Ukraine sur le territoire ukrainien.

“L’analyse des données prouve le non-respect par les parties américaine et ukrainienne des dispositions” de la convention sur les armes biologiques, a-t-il déclaré.

Nebenzia a déclaré que la Russie avait tenté “d’obtenir des réponses exhaustives” aux questions sur les activités spécifiques des États-Unis et de l’Ukraine et sur la mise en œuvre de la convention, mais “Washington et Kyiv n’ont pas fourni les explications nécessaires, ni pris de mesures immédiates pour remédier à la situation”.

Il a déclaré qu’une réunion officielle des 197 États parties à la convention avait été convoquée par la Russie fin août et début septembre sur les activités des laboratoires biologiques en Ukraine, mais un rapport final a déclaré qu ‘”il n’a pas été possible de parvenir à un consensus sur les questions que nous avons soulevées”. .”

Les questions “restent ouvertes et nécessitent une résolution”, a déclaré Nebenzia, c’est pourquoi la Russie invoque l’article VI de la convention. Il donne aux États parties le droit de demander au Conseil de sécurité d’enquêter sur les violations présumées.

Le projet de résolution note également que l’article VI exige des États parties « qu’ils coopèrent à la conduite de toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait ouvrir ».

Edith M. Lederer, Associated Press