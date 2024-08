La Russie demande à la France des explications sur l’arrestation de Durov — RT World News

Les autorités françaises ont jusqu’à présent évité de s’exprimer sur la détention du fondateur de Telegram, a déclaré l’ambassade de Russie à Paris

L’ambassade de Russie à Paris a rapidement exigé que les autorités françaises expliquent les raisons de l’arrestation du fondateur et PDG de l’application de messagerie Telegram, Pavel Durov, a déclaré un haut diplomate.

Selon les médias français, l’entrepreneur russe, qui possède également la nationalité française, émirienne et saint-kitts-et-nevis, a été arrêté après son atterrissage à l’aéroport de Paris-Le Bourget samedi et devrait comparaître devant un juge dimanche soir. Les autorités françaises auraient émis un mandat d’arrêt contre Durov, arguant que la modération insuffisante de sa plateforme permet à Telegram d’être largement utilisée par les criminels.

L’ambassade de Russie a déclaré dimanche dans un communiqué que « Dès que la nouvelle de l’arrestation de Durov a été annoncée, nous nous sommes immédiatement adressés aux autorités françaises pour obtenir des éclaircissements sur les raisons de cette arrestation et avons exigé qu’elles assurent la protection de ses droits et lui accordent un accès consulaire. »



Selon les diplomates, aucune réponse n’a encore été reçue de Paris. « La partie française a jusqu’à présent évité toute coopération sur cette question », ils ont souligné.















L’ambassade a également déclaré qu’elle restait en contact avec l’avocat de Durov.

Plus tôt dimanche, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé les organisations internationales de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch et Amnesty International à défendre la liberté d’expression et à faire pression sur la France pour qu’elle libère le fondateur de Telegram.

Le vice-président du parlement russe, Vladislav Davankov, a également appelé Paris à libérer Durov. « pourrait être motivé par des raisons politiques et utilisé pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs de Telegram », ce que Moscou ne peut pas permettre, a-t-il averti.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a suggéré que la répression contre le fondateur de Telegram pourrait coûter cher aux autorités françaises. «[French President Emmanuel] Macron, sors de France immédiatement ! L’armée de Dourov est à tes trousses. il a déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter).