La Russie demande 20 ans de prison pour le critique du Kremlin Navalny

Les procureurs russes ont requis jeudi une peine de 20 ans de prison pour le critique du Kremlin déjà emprisonné Alexei Navalny, qui a dénoncé la « guerre insensée » de la Russie dans sa dernière déclaration au tribunal.

L’affaire intervient plus d’un an après le début de l’offensive à grande échelle de la Russie en Ukraine, qui a déclenché une répression sans précédent contre les détracteurs du Kremlin, dont beaucoup sont actuellement en exil ou en prison.

Le critique le plus en vue du président russe Vladimir Poutine, accusé d’accusations liées à l’extrémisme, devrait entendre son verdict le 4 août.

Au moment de l’annonce des procureurs, l’Union européenne a ajouté le chef du camp de prisonniers russe détenant le critique du Kremlin Alexei Navalny à sa liste de sanctions.

Le procès s’est déroulé à huis clos dans la prison à sécurité maximale où il est incarcéré, la colonie pénitentiaire IK-6, à quelque 250 kilomètres à l’est de Moscou.

Navalny, 47 ans, a autrefois mobilisé des manifestations massives contre le Kremlin, mais purge actuellement une peine de neuf ans de prison pour détournement de fonds que ses partisans considèrent comme une punition pour son travail politique.

Il a été arrêté en 2021 à son arrivée à Moscou en provenance d’Allemagne, où il se remettait d’une attaque d’empoisonnement qu’il imputait au Kremlin.

Navalny s’est plaint de problèmes de santé et a subi une perte de poids importante depuis son incarcération dans une colonie pénitentiaire à régime strict.

Les procureurs ont demandé jeudi à Navalny de purger sa peine supplémentaire dans une prison à régime spécial encore plus restrictive.

Guerre insensée

Navalny a été accusé de financement d’activités extrémistes, d’incitation publique à des activités extrémistes et de « réhabilitation de l’idéologie nazie », entre autres infractions.

Bien qu’il ait été la cible de multiples poursuites judiciaires, il s’agit de la première affaire formellement politique contre lui, a déclaré son équipe.

La répression de Moscou contre les libertés en Russie a atteint un niveau sans précédent plus d’un an après son assaut contre l’Ukraine.

La Russie « patauge dans une mare de boue ou de sang, avec des os brisés, avec une population pauvre et spoliée, et autour d’elle gisent des dizaines de milliers de personnes tuées dans la guerre la plus stupide et insensée du 21e siècle », a déclaré Navalny.

Des milliers de Russes ont été arrêtés pour avoir protesté contre le conflit en Ukraine, et la plupart des militants de haut niveau encore en Russie – dont Vladimir Kara-Murza et Ilya Yashin – sont derrière les barreaux.

Navalny a lui aussi régulièrement condamné l’offensive en Ukraine depuis sa prison, où il communique avec le monde extérieur par l’intermédiaire de son équipe juridique.

En juin, l’équipe de Navalny a annoncé le lancement d’une campagne pour dissuader les Russes de soutenir le conflit.

Dans une déclaration finale devant le tribunal, Navalny a de nouveau appelé les Russes à tenir tête aux autorités.

« Pour qu’un nouveau pays libre et riche naisse (…) des sacrifices, des efforts doivent être faits par tout le monde », a déclaré Navalny.

« Tôt ou tard, la Russie se relèvera. Et cela dépend de nous de décider dans quelle direction elle se penchera à l’avenir », a-t-il déclaré.