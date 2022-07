La Russie défend son veto sur l’aide au nord-ouest de la Syrie pendant un an

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – La Russie a défendu son veto à une résolution de l’ONU qui aurait étendu les livraisons d’aide humanitaire à 4,1 millions de Syriens dans le nord-ouest tenu par les rebelles depuis la Turquie pendant un an, insistant sur le fait que sa demande d’une prolongation de seulement six mois était essentielle et accusant l’Occident nations d’utiliser des tactiques « sournoises » et d’essayer de « gouverner le monde ».

L’ambassadeur adjoint de Russie, Dmitry Polyansky, a dû défendre le 8 juillet le veto de Moscou sur une résolution devant l’Assemblée générale pour la deuxième fois seulement depuis que l’organe mondial de 193 membres a adopté une résolution le 26 avril exigeant que tout membre du Conseil de sécurité qui oppose un veto explique son raisonnement lors d’un débat en assemblée sur la question.

Polyansky a insisté sur le fait qu’une résolution devrait être limitée à six mois, avec une nouvelle résolution nécessaire pour six mois supplémentaires, afin d’évaluer les progrès sur les demandes de la Russie. Il a déclaré que ceux-ci incluent l’intensification des livraisons d’aide à travers les lignes de conflit en Syrie, davantage de programmes de relèvement rapide dans le pays, une plus grande transparence dans les opérations d’aide et l’arrêt des «terroristes internationaux» de recevoir des livraisons d’aide.

Il a accusé les partisans occidentaux d’une prolongation d’un an de ne pas avoir progressé dans les livraisons d’aide transversale et les projets de relèvement rapide. Ces demandes ont été incluses dans la résolution de l’année dernière prolongeant d’un an les livraisons d’aide depuis la Turquie, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur adjoint américain Richard Mills a riposté, accusant la Russie d’avoir abusé de son droit de veto pour la 17e fois sur une résolution syrienne, cette fois sur une mesure visant à faciliter l’aide humanitaire à des millions de personnes souffrant de 11 ans de guerre.

Pour éviter l’arrêt des livraisons d’aide via le point de passage de Bab al-Hawa en Turquie, le Conseil de sécurité a approuvé une prolongation de six mois le 11 juillet, mais Mills a souligné les conséquences : une deuxième résolution sera nécessaire en janvier lorsque les besoins humanitaires, qui sont maintenant plus grands qu’ils ne l’ont jamais été, “seront les plus grands”.

“Ce délai risque de laisser les Syriens sans couvertures, sans combustible de chauffage, les privant d’un approvisionnement régulier en produits alimentaires de base pendant les mois les plus froids si la résolution confirmant la deuxième prolongation de six mois n’est pas adoptée”, a-t-il averti.

Mills a exhorté la communauté internationale à se rassembler « et à pare-feu toute nouvelle politisation de ce qui est une question purement humanitaire ».

Le nord-ouest d’Idlib est le dernier bastion tenu par les rebelles en Syrie et une région où un groupe militant lié à Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham, est le plus puissant. L’ONU a déclaré récemment que les 10 premières années du conflit syrien, qui a commencé en 2011, ont tué plus de 300 000 civils, l’estimation officielle la plus élevée des victimes civiles.

Polyansky a accusé les pays occidentaux de “soutenir les terroristes internationaux qu’ils ont entraînés et équipés pour renverser les autorités syriennes légitimes”.

En exerçant son veto, a-t-il déclaré, « la Fédération de Russie a une fois de plus protégé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie ».

Il a demandé aux ambassadeurs représentant leurs pays dans l’hémicycle : « Qui vous protégera si vous vous laissez entraîner dans d’autres jeux ? Qui vous empêchera de vous transformer en une autre Ukraine, qui est devenue un simple pion dans le jeu d’échecs géopolitique de l’Occident contre la Fédération de Russie, et a coûté la vie à ses citoyens pour l’avancement des intérêts des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN.

Le conseiller de l’Union européenne, Thibault Camelli, a souligné que les actions humanitaires en Syrie “ne doivent pas être perturbées, ciblées ou politisées”, soulignant à l’assemblée que l’UE et ses États membres sont le plus grand donateur d’aide au pays.