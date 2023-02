La Russie déclenche sa “période de frappes de missiles la plus intense depuis le début de la guerre en Ukraine”

La Russie a déclenché du jour au lendemain sa période de frappes de missiles la plus intense depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, a déclaré un responsable, au milieu d’avertissements selon lesquels Poutine prépare 1 800 chars et 400 avions de chasse pour une nouvelle invasion dans les prochains jours.

Les forces de Moscou ont frappé des infrastructures critiques à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et ont lancé plusieurs frappes sur les infrastructures énergétiques à Zaporizhzhia, alors que le Kremlin intensifiait ses attaques dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Des sirènes aériennes ont retenti dans tout le pays pendant l’heure de pointe du matin et les responsables locaux ont exhorté les civils à se mettre à l’abri, avertissant de nouvelles frappes potentielles. L’un d’eux a dit qu’il y avait des avions ennemis dans les airs et des navires de guerre dans la mer Noire.

Des explosions ont également été signalées à Krementchouk, dans le centre du pays, tandis qu’un député ukrainien a déclaré que les défenses aériennes de Kyiv “fonctionnaient massivement”. “En dehors de cela, la ville est très calme, comme avant une tempête”, a écrit la députée Lesia Vasylenko sur Twitter.

Vendredi matin, “l’ennemi a frappé des villes et des infrastructures critiques de l’Ukraine”, a déclaré l’armée de l’air, ajoutant que les Russes avaient déployé sept drones de fabrication iranienne, six missiles de croisière Kalibr et “jusqu’à 35 missiles guidés anti-aériens”.

La Russie a déclenché du jour au lendemain sa période de frappes de missiles la plus intense depuis le début de son invasion de l’Ukraine, a déclaré un responsable, au milieu d’avertissements selon lesquels Poutine prépare ses armées pour une nouvelle invasion dans les prochains jours. Sur la photo: on voit de la fumée s’élever au-dessus de Bakhmut jeudi, qui a été au centre de combats brutaux ces derniers mois

Le secrétaire du conseil municipal de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, a déclaré que la ville du sud avait été touchée 17 fois en une heure, ce qui, selon lui, en faisait la période d’attaques la plus intense depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022.

Dans le nord-est de Kharkiv, les autorités tentaient toujours d’établir des informations sur les victimes et l’ampleur des destructions, le maire Ihor Terekhov affirmant qu’il pourrait y avoir des perturbations du chauffage, de l’électricité et de l’eau.

“L’aviation ennemie est dans les airs et les navires qui peuvent transporter des missiles Kaliber sont dans la mer. L’ennemi a lancé les missiles. L’alerte aérienne sera longue », a déclaré Maksym Marchenko, gouverneur régional de la région sud d’Odessa.

“S’il vous plaît, n’ignorez pas les sirènes d’alerte aérienne et allez aux abris.”

Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kyiv, a déclaré : « Il y a une grande menace d’attaque au missile. Je tiens à souligner à nouveau – n’ignorez pas les sirènes d’alerte aérienne.

Le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ihnat, a déclaré à la télévision ukrainienne que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu cinq des sept drones et cinq des six missiles Kaliber lancés sur l’Ukraine. L’armée de l’air a également déclaré que 35 missiles S-300 avaient été lancés dans les régions de Kharkiv et Zaporizhizhia.

Les défenses aériennes ukrainiennes sont incapables d’abattre ce type de missiles.

L’opérateur du réseau électrique public ukrainien a déclaré que plusieurs installations à haute tension à travers le pays avaient été touchées par des attaques de missiles. Les responsables ont également déclaré avoir ordonné des coupures d’urgence de l’électricité dans tout le pays à la suite des attaques contre les infrastructures.

Les combats au sol en Ukraine se sont également intensifiés jeudi.

L’agence de renseignement militaire de Kyiv a déclaré que les forces russes avaient lancé une offensive dans les régions partiellement occupées de Donetsk et Louhansk, dans le but de prendre le contrôle total de toute la région du Donbass.

Ces derniers mois, la Russie a concentré des centaines de milliers de soldats à l’est, utilisant des tactiques de force brute et des vagues humaines pour ronger les défenses de l’Ukraine.

Le groupe de mercenaires Wagner a joué un grand rôle dans les combats, affirmant avoir capturé la ville de Soledar, entre autres, dans le but de s’emparer de la ville clé de Bhakmut. Les combats autour de la ville ont été décrits comme un «hachoir à viande».

Les gains ont été lents, mais dans une mise à jour vendredi matin, la défense militaire britannique a déclaré que Wagner avait réalisé des gains dans deux secteurs clés de la région depuis le 7 février.

Un véhicule militaire ukrainien est vu dans une rue alors que le premier anniversaire de la guerre russo-ukrainienne approche à Bakhmut, en Ukraine, le 9 février

Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien des Affaires intérieures, a partagé sur Twitter une capture d’écran d’un site Web d’alerte aux raids aériens en Ukraine. Presque toutes les régions étaient marquées en rouge. “Alerte contre les raids aériens dans toute l’Ukraine”, écrit-il. Il a dit qu’il était conseillé aux Ukrainiens de se mettre à l’abri

«À la périphérie nord de la ville de Bakhmut, dans le Donbass, les forces du groupe Wagner ont poussé 2 à 3 km plus à l’ouest, contrôlant la campagne près de la route principale M-03 menant à la ville. Les forces russes dominent de plus en plus les approches nord de Bakhmut », indique la mise à jour du ministère de la Défense.

“Au sud, des unités russes ont avancé autour de la périphérie ouest de la ville de Vuhledar, où elles ont relancé des opérations offensives fin janvier 2023.”

Il a ajouté que les unités russes étaient “probables” d’avoir subi de “lourdes pertes” lors de l’assaut autour de Vuhledar. “Des unités inexpérimentées ont été engagées”, a-t-il ajouté.

“Les troupes russes ont probablement fui et abandonné au moins 30 véhicules blindés pour la plupart intacts en un seul incident après un assaut raté.”

L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont mis en garde contre une nouvelle offensive russe dans la préparation du premier anniversaire du lancement par Vladimir Poutine de sa soi-disant “opération militaire spéciale” le 24 février de l’année dernière.

Faisant le point sur la situation dans sa région, le gouverneur de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a déclaré que des incendies s’étaient déclarés et que certaines parties de la ville étaient restées sans électricité.

« À 4 heures du matin, l’ennemi a lancé des attaques à la roquette sur la ville de Kharkiv et la région avec des missiles S-300. Les installations critiques et les infrastructures ont été ciblées. Des incendies se sont déclarés, que les sauveteurs ont réussi à éteindre rapidement », a-t-il écrit sur Telegram.

«Cependant, certaines zones de la ville restent sans électricité. Des spécialistes travaillent à éliminer les conséquences de l’impact. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes.

Vitalii Kim, le gouverneur de la région de Mykolaïv, a averti vers 9 heures du matin, heure locale, qu’une vingtaine de roquettes devaient toucher sa région.

Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien des Affaires intérieures, a partagé sur Twitter une capture d’écran d’un site Web d’alerte aux raids aériens en Ukraine. Presque toutes les régions étaient marquées en rouge. “Alerte contre les raids aériens dans toute l’Ukraine”, écrit-il.

« Menaces d’une attaque massive à la roquette russe. Tous en Ukraine ont conseillé de rester dans des abris.

Les frappes ont suivi les avertissements d’un responsable militaire ukrainien, qui a estimé que la Russie disposait déjà de 1 800 chars, 3 950 véhicules blindés, 810 systèmes de lancement de fusées multiples de l’ère soviétique et 400 avions de combat prêts pour “une nouvelle vague d’attaques”.

Le responsable, s’adressant à Foreign Policy, a également estimé que la Russie disposait de 300 hélicoptères et de 2 700 systèmes d’artillerie préparés.

“Nous nous attendons à une nouvelle et énorme invasion dans les 10 prochains jours”, a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat.

Des militaires ukrainiens montent à bord d’un char, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit, près de la ville de première ligne de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 9 février

Alors que le Kremlin est resté silencieux sur ses projets de nouvelle offensive, le chef de guerre tchétchène Ramzan Kadyrov – un proche allié de Poutine – a effrontément affirmé que le nouvel assaut s’emparerait d’Odessa, de Kharkiv et de Kyiv.

Il a également insisté sur le fait que ce sera le début d’une poussée plus large vers l’ouest qui engloutira la Pologne.

Kadyrov, 46 ans, a reçu cette semaine le titre de “Père du peuple” pour compléter son rôle à la tête de la Tchétchénie.

“Ensuite, nous prendrons Odessa, Kharkiv et Kyiv”, a-t-il déclaré. “C’est là que nous nous dirigeons progressivement, grâce au travail de toutes les structures, divisions et nations qui se sont unies autour de l’appel de notre président [Putin].

«Aujourd’hui, nous démontrons des résultats que les États de l’OTAN et de l’UE n’ont même pas imaginé dans leurs rêves. Nous allons nous battre et arriver en Pologne.

Il a exhorté les Russes à être « calmes » quant à la fourniture de chars occidentaux à l’Ukraine.

“Ces réservoirs [the West gives Ukraine] ne signifie rien du tout », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que l’avancée russe avait été ordonnée par Dieu et qu’après avoir pris le contrôle de l’Ukraine – ce que Poutine n’a pas réussi à faire l’année dernière – elle continuerait à ” dénazifier et démilitariser ” la Pologne – faisant écho aux fausses affirmations de Poutine et de ses alliés à propos de L’Ukraine est un pays « nazi », malgré le peu de soutien qu’elle apporte à l’extrême droite.

Plus tôt cette semaine, Kadyrov a déclaré dans un télégramme que “la lutte contre le satanisme devrait se poursuivre dans toute l’Europe et, avant tout, sur le territoire de la Pologne”.

Son proche allié, le président du Parlement, Magomed Daudov, a déclaré qu’un vote unanime avait convenu de conférer le titre de “Mehk-Da”, ou “Père du peuple”, à Kadyrov.

Le chef de guerre, qui dirige depuis 2007 la Tchétchénie, république faisant partie de la Russie, entretient autour de lui un culte de la personnalité.

Il est fréquemment accusé par des groupes de défense des droits humains russes et internationaux d’avoir supervisé de graves violations des droits humains, notamment des enlèvements, des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et de cibler la communauté LGBT.

Le père de 13 enfants – avec trois épouses actuelles – a recruté des dizaines de milliers de “volontaires” pour la guerre en Ukraine et affirme avoir envoyé trois de ses propres fils au front.

Kadyrov – qui est colonel général dans la garde nationale russe – a vivement critiqué les tactiques de guerre des commandants de Poutine, exigeant une guerre éclair contre l’Ukraine. Malgré cela, il reste un favori du Kremlin.

Une femme sort d’un immeuble résidentiel qui a été touché par une roquette russe, dans le centre-ville de Kharkiv, en Ukraine, le dimanche 5 février

Au milieu de l’augmentation récente des combats, plusieurs analystes militaires pensent que l’offensive russe est déjà en cours et prévoient qu’elle s’intensifiera à l’approche du premier anniversaire de l’invasion le 24 février.

Les responsables ukrainiens estiment que les forces russes à l’intérieur de l’Ukraine ont maintenant dépassé les 300 000 après un effort de mobilisation qui a commencé en septembre.

Les analystes militaires affirment que le chiffre pourrait être légèrement inférieur, mais qu’il serait toujours supérieur au montant qui a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière.

Dans les jours qui ont précédé le 24 février, les responsables occidentaux ont estimé que la Russie avait déployé environ 150 000 soldats près de la frontière ukrainienne.

Cette fois, ils auraient une grande concentration dans l’est de l’Ukraine.

Entre-temps, il a été révélé vendredi matin que les présidents polonais et ukrainien s’étaient rencontrés à Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, et avaient discuté de la guerre.

« Le président de l’Ukraine a rendu compte de ses récentes activités diplomatiques à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes ; les pourparlers ont également porté sur la sécurité dans la région », a-t-il déclaré.

Les présidents ont discuté de la situation actuelle au front et de la nécessité de nouvelles actions conjointes de soutien militaire, a indiqué le bureau.

La visite à l’étranger du président ukrainien Volodymyr Zelensky est la dernière d’une série qui l’a vu s’adresser à des ministres en Grande-Bretagne et à des responsables européens à Bruxelles.

Les analystes militaires affirment que le président russe espère que le soutien de l’Europe à l’Ukraine dans la guerre diminuera, alors que Kyiv continue de demander une puissance de feu occidentale sous la forme de chars de combat lourds et d’avions de chasse.

Des dizaines de chars ont été promis pour aider le pays dans sa lutte contre les envahisseurs, dont le Leopard 2 allemand, le Challenger 2 britannique et le Abrams de fabrication américaine. Les pays ont jusqu’à présent été réticents à promettre des avions de chasse.