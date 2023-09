La Russie va déposer une protestation diplomatique officielle auprès de la Grande-Bretagne contre les affirmations de Vladimir Poutine selon lesquelles le Royaume-Uni aurait formé une équipe de tueurs ukrainienne.

Le dictateur du Kremlin n’a fourni aucune preuve pour étayer ses accusations selon lesquelles une équipe interceptée visait à endommager les lignes électriques d’une centrale nucléaire russe.

Il a affirmé que l’équipe avait admis lors de son interrogatoire qu’elle était « sous la supervision d’instructeurs britanniques » et avait menacé de conséquences désastreuses, admettant que ses paroles seraient interprétées comme un « chantage nucléaire ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou déposerait une protestation diplomatique formelle contre Londres au sujet de ces allégations non prouvées.

La Russie transmettra sa colère face au complot présumé à la fois par « les voies ouvertes » et les « voies diplomatiques », a-t-elle déclaré.

Hier, le dictateur du Kremlin a affirmé, sans fournir de preuves, que les forces d’élite britanniques entraînaient les troupes ukrainiennes à endommager les lignes électriques nucléaires en Russie.

Lors d’un discours prononcé hier lors d’un forum économique dans la ville extrême-orientale de Vladivostok, Poutine a affirmé que son service de sécurité du FSB avait interrogé une équipe ukrainienne opérant à l’intérieur Russie.

« Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un groupe de sabotage des services spéciaux ukrainiens », a-t-il déclaré.

« L’interrogatoire a montré qu’ils avaient été chargés d’endommager l’une de nos centrales nucléaires en faisant exploser une ligne électrique… pour endommager le fonctionnement de la centrale.

« Et ce n’est pas la première tentative », a-t-il affirmé.

Il a ensuite affirmé : « Au cours des interrogatoires, ils ont admis qu’ils avaient été formés sous la supervision d’instructeurs britanniques. »

‘Faire [the British] comprendre avec quoi ils jouent, ou pas ? Est-ce qu’ils provoquent notre réponse sur les sites nucléaires ukrainiens, les centrales nucléaires, ou quoi ? il a dit.

« Est-ce que les dirigeants britanniques ou le Premier ministre [Rishi Sunak] savez-vous à quoi servent leurs services spéciaux en Ukraine?

« Ou est-ce qu’ils n’en ont aucune idée ? Je suppose que c’est possible aussi. Je suppose qu’il est possible que les services spéciaux britanniques agissent sur ordre des Américains. Quoi qu’il en soit, nous connaissons le bénéficiaire final.

« Mais réalisent-ils avec quoi ils jouent ? J’ai peur qu’ils sous-estiment simplement…. Je sais qu’il y aura des hurlements qui commenceront après mes mots comme « Ce sont des menaces ! », « Chantage nucléaire ! », etc.

Poutine, un ancien espion du KGB pendant la guerre froide, a déclaré à son auditoire lors du Sommet économique de l’Est de 2023 : « Je vous assure que c’est la pure vérité totale. Donc ces types nous disent ça pendant l’interrogatoire.

« Je sais que certains peuvent dire : « Ils diront n’importe quoi sous les armes ». Ce n’est pas vrai. Et les dirigeants des services spéciaux britanniques savent que je dis la vérité. Mais je ne suis pas sûr que les dirigeants britanniques comprennent ce qui se passe.

« Ce genre de choses est très préoccupante, car elles [the UK] ne touchez pas le sol – ce qui peut entraîner de graves conséquences.

Poutine n’a pas précisé quelle branche des services spéciaux britanniques, selon lui, avait formé l’équipe de sabotage ukrainienne.

Faisant suite aux commentaires de Poutine aujourd’hui, Zakharova a déclaré aux journalistes lors d’une grande conférence de presse que la Russie déposerait une protestation diplomatique contre ces affirmations.

« Laissez-moi vous dire oui, absolument, il y aura un [diplomatic protest],’ dit-elle. « Il est inacceptable de se livrer à de telles activités.

‘Je te rappellerai [of] notre rejet absolu, notre censure et notre exigence de mettre fin à de telles activités. [This] sera communiquée à la capitale britannique. Ils ont choisi cette voie de guerre hybride, de destruction totale.

« Il s’agit en fait d’une activité extrémiste terroriste sournoise et d’un parrainage mondial, non déguisé et non dissimulé du terrorisme et du régime terroriste de Kiev. » Mais ils [the UK] obtiendront ce qu’ils demandent.

Poutine a souvent cherché à imputer l’invasion de l’Ukraine à l’Occident, citant l’expansion de l’OTAN comme l’une des nombreuses « justifications » sans fondement de la guerre.

Alors que l’OTAN et les autres alliés occidentaux ne sont pas directement impliqués dans les combats de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres ont fourni à l’Ukraine des armes et des équipements, et ont également formé les soldats de Kiev à la guerre moderne dans le cadre de la préparation de la contre-offensive estivale en cours.

Il a été rapporté le mois dernier que les forces spéciales britanniques avaient entraîné environ 1 000 marines ukrainiens pour mener des assauts amphibies audacieux sur le territoire occupé par la Russie. Sur la photo : des marines ukrainiens en formation au Royaume-Uni

Cela fait craindre que le conflit ne déborde les frontières de l’Ukraine.

L’OTAN et ses membres affirment que l’invasion de Poutine n’est rien d’autre qu’un accaparement impérialiste de terres et une tentative de renverser un gouvernement pro-occidental démocratiquement élu, et que les attaques menées par les forces de Kiev sont légitimes.

Par exemple, il a été rapporté le mois dernier que les forces spéciales britanniques avaient entraîné environ 1 000 marines ukrainiens pour mener des assauts amphibies audacieux sur le territoire occupé par la Russie.

Ils ont appris à mener des raids sur les plages à l’aide de bateaux pneumatiques – une compétence qui pourrait aider les Ukrainiens à reconquérir la péninsule de Crimée.

Hier, il est apparu qu’un général russe récemment promu par le Kremlin avait averti que l’invasion de Poutine « n’était qu’un début » et que « la guerre ne s’arrêterait pas là ».

Le colonel-général Andreï Mordviche a également déclaré qu’il s’attend à de futurs conflits avec les pays européens lors d’une apparition sur la chaîne de télévision publique Russia-1.

Alors que l’Ukraine a réussi à repousser les armées de Moscou à l’Est, les commentateurs russes ont intensifié leur rhétorique anti-OTAN, appelant régulièrement Poutine et ses généraux à lancer des frappes sur d’autres pays européens tout en diffusant une propagande pro-Kremlin auprès du peuple russe. comme les pays voisins.

Les commentaires de Mordvichev donnent un aperçu des plans partagés avec les hauts responsables militaires de Moscou, laissant entendre que Poutine a l’intention de poursuivre sa guerre dans les années à venir, et peut-être même de pousser plus loin vers l’ouest.

Hier, il est apparu qu’un général russe récemment promu par le Kremlin avait averti que l’invasion de Poutine « n’était qu’un début » et que « la guerre ne s’arrêterait pas là ». Sur la photo : des militaires ukrainiens transportent un sac contenant le corps d’un soldat russe mort, le 8 septembre 2023.

Lorsqu’on lui a demandé sur Russia-1 si l’Ukraine n’était qu’un « tremplin », Mordvichev – qui est le commandant de la Région militaire centrale russe – a déclaré que l’invasion de l’année dernière n’était que le début des ambitions militaires de la Russie.

« Je pense qu’il reste encore beaucoup de temps à consacrer », a-t-il déclaré. « Cela n’a aucun sens de parler d’une période déterminée. Si nous parlons de l’Europe de l’Est, ce qui sera nécessaire, cela prendra bien sûr plus de temps.

« Ce n’est que le début. La guerre ne s’arrêtera pas là », a-t-il ajouté. « Je pense que toutes sortes d’idéologues et d’instigateurs de cette guerre ne s’arrêteront pas là. »

L’annonce de Zakharova selon laquelle Moscou déposerait une protestation diplomatique contre le Royaume-Uni est intervenue alors que Poutine rencontrait Kim Jong Un de Corée du Nord en Russie, la première rencontre entre les deux hommes depuis 2019.

Cette réunion très attendue pourrait voir les deux alliés s’entendre sur un accord sur les armes visant à briser les sanctions pour soutenir l’invasion en cours de Moscou en Ukraine, dont l’approvisionnement en munitions diminue alors que Moscou lutte pour repousser la contre-offensive de Kiev.

Plus tôt dans la journée, le belliciste russe a serré la main de Kim avec enthousiasme dès qu’il est descendu de sa limousine noire et s’est dit « très heureux de le voir ».

Kim, l’un des rares dirigeants restés fidèles au despote depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a 19 mois, a déclaré au despote russe qu’il menait une « guerre sacrée » avec l’Occident et que leurs deux pays se battraient ensemble. impérialisme’.

Mercredi, l’Ukraine a également lancé une vaste attaque contre un chantier naval stratégique en Crimée annexée par la Russie, qui a blessé 24 personnes, endommagé deux navires en réparation et provoqué un incendie dans l’installation, ont rapporté les autorités russes.

L’Ukraine a lancé dans la nuit sa plus grande attaque contre la Crimée occupée par la Russie, avec des missiles de croisière bombardant un port avant la rencontre de Vladimir Poutine avec Kim Jong Un. Sur la photo : un gros champignon atomique s’élève au-dessus du port de la mer Noire pendant la nuit

L’attaque dans la ville portuaire de Sébastopol, qui sert de base principale à la flotte russe de la mer Noire, a eu lieu alors que Moscou lançait des drones contre la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine.

L’attaque survenue avant l’aube a endommagé les infrastructures portuaires et civiles du district régional d’Izmail – non loin de la ville de Crimée – et blessé sept personnes, dont trois grièvement, a déclaré le gouverneur Oleh Kiper.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir intercepté 32 des 44 drones de type Shahed lancés au-dessus du pays dans la nuit, la plupart dirigés vers la région d’Odessa.

La péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 dans un acte considéré comme illégal par la plupart des pays du monde, est une cible fréquente depuis que Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine.