La Russie déclare que le plus haut tribunal de l’ONU devrait rejeter l’affaire de l’Ukraine concernant la Crimée et le financement du terrorisme

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – La Russie a exhorté jeudi les juges de la plus haute cour des Nations Unies à rejeter une affaire intentée par l’Ukraine contre Moscou concernant l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014 et l’armement des rebelles dans l’est de l’Ukraine avant le plein- invasion d’écailles en février 2022.

« Nous comparaissons devant vous aujourd’hui afin de démontrer que la demande de l’Ukraine doit être rejetée car elle est dépourvue de tout fondement juridique. Il n’a pas non plus de preuves factuelles pour l’étayer », a déclaré l’ambassadeur de Russie aux Pays-Bas, Alexander Shulgin, aux juges de la Cour internationale de Justice.

Les avocats de l’Ukraine ont déclaré mardi à l’ouverture des audiences sur l’affaire que la Russie avait financé une « campagne d’intimidation et de terreur » menée par des rebelles dans l’est de l’Ukraine à partir de 2014 et cherchait à remplacer la communauté multiethnique de Crimée par un « nationalisme russe discriminatoire ».

L’Ukraine a déposé une plainte en 2017, demandant au tribunal international d’ordonner à Moscou de payer des réparations pour des attaques et des crimes tels que l’abattage du vol MH17 de Malaysia Airlines par un missile russe tiré depuis un territoire contrôlé par des rebelles soutenus par Moscou le 17 juillet 2014, tuant les 298 passagers et membres d’équipage.

Le gouvernement ukrainien allègue que la Russie a violé deux traités : la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Abordant l’allégation de financement du terrorisme, Michael Swainston, un avocat britannique représentant la Russie, a déclaré que l’équipe juridique ukrainienne n’avait pas réussi à établir que les actions des rebelles pro-Moscou dans l’est de l’Ukraine pouvaient être considérées comme du terrorisme.

« Il est impératif de faire la distinction entre les terroristes qui ciblent délibérément des civils et les soldats qui prévoient que des civils seront tués en tant que dommages collatéraux en frappant une cible militaire », a déclaré Swainston. « Le premier est un crime de guerre, tandis que le second représente une conduite licite. Et bien sûr, les soldats font aussi des erreurs.

Il a également contesté que la destruction du MH17 puisse être considérée comme un acte de terrorisme et a cherché à saper les conclusions d’un tribunal néerlandais qui a condamné l’année dernière deux Russes et un Ukrainien pro-Moscou pour plusieurs meurtres pour leur rôle dans la destruction du Amsterdam-to-Kuala. Vol Lumpur.

Le tribunal de district de La Haye a statué après des mois d’audiences et des années d’enquêtes internationales que le Boeing 777 avait été abattu par un système de missile sol-air Buk amené en Ukraine depuis une base militaire russe, puis retourné à la base.

« Il n’y avait pas de Buk russe. Aucun Buk n’est venu de Russie. Aucun équipage pour un Buk n’est venu de Russie », a déclaré Swainston, appelant des preuves sur lesquelles le tribunal néerlandais s’est appuyé dans ses verdicts « un non-sens numérique non sourcé ».

Après la fin prévue des audiences la semaine prochaine, les juges mettront des mois à prendre une décision dans l’affaire. Les décisions du tribunal sont définitives et juridiquement contraignantes.