Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a affirmé mercredi que le chef du renseignement ukrainien était à l’origine de l’attaque contre le pont de Crimée au cours du week-end, que Moscou a qualifiée d ‘”attaque terroriste”.

Cinq Russes et trois citoyens ukrainiens et arméniens ont été arrêtés mercredi en lien avec l’attentat, a déclaré l’agence qui a succédé au tristement célèbre KGB, selon le média russe TASS.

L’Ukraine n’a pas précisé si elle était impliquée dans l’attaque qui a endommagé le pont de 12 milles de long prisé par le président russe Vladimir Poutine et ouvert en 2018.

Cependant, le FSB a affirmé que le coup écrasant avait été organisé par le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, qui pourrait désormais être sous l’immense menace de représailles russes, a fait valoir un expert russe.

“La loi fédérale russe, ‘Sur la lutte contre les activités extrêmes’, que Poutine a approuvée en 2002, deux ans et demi après son accession à la présidence, et mise à jour en 2006, autorise les assassinats ciblés pour ‘activité extrémiste’ et terrorisme”, a déclaré l’ancien officier du renseignement. pour la Defense Intelligence Agency, Rebekah Koffler, a expliqué à Fox News Digital.

“Il n’y a aucune information disponible indiquant que la vie de Budanov est en danger immédiat”, a-t-elle déclaré, soulignant que les services de sécurité ukrainiens avaient réussi à protéger de hauts responsables comme le président Volodymyr Zelenskyy.

“Mais sur la base de la doctrine russe des soi-disant” affaires humides “- effusion de sang – le risque pour la vie de Budanov vient d’augmenter”, a ajouté Koffler.

Le FSB a indiqué que l’explosif utilisé samedi était camouflé dans des rouleaux de film polyéthylène de construction sur 22 palettes, pesant 22,7 tonnes, et a été transporté d’Ukraine vers la Russie via la Bulgarie, la Géorgie et l’Arménie.

“Le contrôle du mouvement des marchandises sur l’ensemble de l’itinéraire et les contacts avec les participants au système de transport criminel ont été effectués par un employé de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense”, aurait indiqué le FSB dans un communiqué.

Le pont reliant la Crimée occupée à la Russie continentale a été vital pour l’approvisionnement des troupes de Poutine en Ukraine en canalisant les besoins logistiques vers le sud de l’Ukraine.

L’explosion a endommagé une section du pont routier et interrompu temporairement la circulation qui aurait été partiellement rétablie, selon Moscou.

Plusieurs camions-citernes à bord d’un train se dirigeant vers la Crimée ont également été détruits dans l’explosion qui a fait trois morts.

La Russie a répondu à l’explosion en tirant un barrage de missiles et de drones à travers l’Ukraine lundi.