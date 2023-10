Le bombardement israélien de Gaza va à l’encontre du droit international et risque de créer une catastrophe qui pourrait durer des décennies, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Lavrov a fait ces commentaires, parmi les plus critiques de Moscou à l’égard d’Israël, dans une interview accordée à l’agence de presse d’État biélorusse Belta, qui les a publiés samedi.

« Même si nous condamnons le terrorisme, nous sommes catégoriquement en désaccord avec l’idée que l’on puisse répondre au terrorisme en violant les normes du droit international humanitaire, notamment en recourant sans discernement à la force contre des cibles où l’on sait que des civils sont présents, y compris des otages qui ont été pris », a-t-il déclaré.

Il est impossible, a-t-il ajouté, de détruire le Hamas – comme Israël s’est engagé à le faire – sans détruire Gaza ainsi que la majeure partie de sa population civile.

« Si Gaza est détruite et que deux millions d’habitants sont expulsés, comme le proposent certains hommes politiques en Israël et à l’étranger, cela créera une catastrophe pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles », a prévenu Lavrov.

« Il faut arrêter et annoncer des programmes humanitaires pour sauver la population sous blocus. »

Alors qu’Israël étend son opération militaire à Gaza, la communauté internationale a appelé à une trêve humanitaire pour apporter de l’aide aux civils.



Pendant ce temps, le Hamas tentait samedi de localiser huit doubles citoyens russo-israéliens qui font partie des dizaines d’otages qu’il a pris lors de son attaque contre Israël il y a trois semaines, ont rapporté les agences de presse russes, citant un membre du Hamas.

Moscou avait remis au Hamas une liste de noms et demandé leur libération. “Nous sommes très attentifs à cette liste et nous la traiterons avec précaution car nous considérons la Russie comme notre ami le plus proche”, a déclaré l’agence de presse russe RIA citant le haut représentant du Hamas, Moussa Abu Marzook.

«Maintenant, nous recherchons ces personnes. C’est difficile, mais nous cherchons. Et dès que nous les trouverons, nous les relâcherons. Malgré les difficultés dues à la situation actuelle.

Israël a déclaré qu’il pensait que 229 personnes avaient été prises en otage par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 400 personnes ont également été tuées. Depuis, Israël a bombardé sans relâche Gaza, tuant plus de 7 300 Palestiniens dans la bande.

La Russie estime qu’il est nécessaire de maintenir des contacts avec toutes les parties au conflit israélo-palestinien, a déclaré vendredi le Kremlin, défendant sa décision d’inviter à Moscou une délégation du Hamas qui comprenait Marzouk – une décision qui a suscité la colère israélienne.

Israël avait exhorté jeudi la Russie à expulser les membres du Hamas en visite, qualifiant leur invitation à Moscou de « déplorable ».

Lavrov a déclaré que la Russie était également en contact étroit avec Israël.

“Nous restons en contact permanent avec Israël et notre ambassadeur est régulièrement en contact avec eux”, a déclaré Lavrov.

“Nous envoyons des signaux sur la nécessité de rechercher une solution pacifique et de ne pas donner suite à cette stratégie annoncée de la “terre brûlée”.”

Kiev et l’Occident ont accusé la Russie elle-même de bombarder des civils à travers l’Ukraine. Moscou affirme qu’elle ne cible pas délibérément les civils et vise uniquement des cibles militaires.