La Russie déclare que la demande d’appel des États-Unis sera satisfaite “lorsque le temps le permettra”

Washington a déclaré qu’il recherchait une conversation entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov

Moscou a reconnu avoir reçu jeudi une demande d’appel de Washington. Une conversation entre les hauts diplomates des deux pays pourrait avoir lieu dès que l’emploi du temps chargé du haut diplomate russe, Sergueï Lavrov, le rendra possible, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Lavrov va “faites attention à cette demande quand le temps le permet,” La porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a déclaré aux journalistes, faisant référence à la demande de Washington pour une conversation téléphonique entre Lavrov et le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Plus tôt jeudi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lors d’une conférence de presse que les États-Unis “a clairement indiqué à la Fédération de Russie que nous recherchions une conversation entre le secrétaire d’État Blinken et le ministre des Affaires étrangères Lavrov.”

La demande avait été transmise à la Russie “directement” et “à plusieurs reprises,” Le prix a dit. Les États-Unis s’attendent à ce que les deux meilleurs diplomates “avoir l’occasion de parler dans les prochains jours”, il ajouta.

Le porte-parole du département d’État a cependant admis qu’il avait “Pas de mise à jour” sur toutes les dates potentielles de la conversation, ajoutant que les deux parties “Continuez à en discuter dans les canaux appropriés.”

Zakharova a déclaré jeudi que le ministre russe des affaires étrangères actuellement “a un emploi du temps chargé avec des contacts internationaux,” y compris un sommet ministériel de l’Organisation de coopération de Shanghai et quelques réunions bilatérales.

Les États-Unis prévoient d’utiliser l’appel pour donner suite à leur “proposition substantielle” sur la libération de deux Américains actuellement détenus en Russie : le basketteur Brittney Griner, arrêté pour trafic de drogue, et Paul Whelan, emprisonné pour espionnage.

Mercredi, Blinken a déclaré aux journalistes qu’il espérait pouvoir “faire avancer les efforts pour les ramener à la maison” dans une conversation avec Lavrov. CNN a rapporté plus tôt que les États-Unis pourraient être disposés à échanger la star du sport et l’espion condamné contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui a été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis en 2012 après avoir été accusé d’avoir armé un groupe terroriste et conspirant pour tuer des ressortissants américains.

Blinken n’a pas officiellement confirmé ce rapport et n’a jamais mentionné Bout par son nom lors de son dernier point de presse malgré une question directe à son sujet. Au lieu de cela, il a dit qu’il voulait “pour s’assurer que la proposition que nous mettons en avant a de bonnes chances d’avancer.” Moscou a répondu en disant qu’il n’y avait eu aucun résultat dans les négociations sur l’échange de prisonniers avec les États-Unis, ajoutant que les intérêts des deux parties devraient être respectés lors de telles discussions.