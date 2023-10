La Russie a fustigé vendredi le président Biden pour avoir comparé le président russe Vladimir Poutine au groupe terroriste palestinien Hamas, affirmant que ses remarques lors d’un discours aux heures de grande écoute hier soir étaient « inacceptables » et « peu adaptées aux chefs d’État responsables », selon un rapport.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait ces commentaires, selon Reuters, après que Biden a déclaré jeudi que « l’assaut contre Israël fait écho à près de 20 mois de guerre, de tragédie et de brutalité infligées au peuple ukrainien, un peuple qui a été très gravement blessé depuis que Poutine a lancé son tout ». -hors invasion.

« Nous n’avons pas oublié les charniers, les corps retrouvés portant des traces de torture, les viols utilisés comme armes par les Russes, et les milliers et milliers d’enfants ukrainiens emmenés de force en Russie, volés à leurs parents. C’est malade. Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils partagent un point commun. Ils veulent tous deux anéantir complètement une démocratie voisine », a déclaré Biden.

« Complètement anéanti », a poursuivi Biden. « Le but déclaré du Hamas pour exister est la destruction de l’État d’Israël et le meurtre du peuple juif. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Le Hamas utilise les civils palestiniens comme boucliers humains et les familles palestiniennes innocentes souffrent énormément à cause de cela. Pendant ce temps, Poutine nie que l’Ukraine ait jamais eu un véritable État. Il prétend que l’Union soviétique a créé l’Ukraine.

Peskov a déclaré vendredi en Russie qu' »une telle rhétorique ne convient guère aux chefs d’État responsables, et une telle rhétorique peut difficilement être acceptable pour nous ; nous n’acceptons pas un tel ton envers la Fédération de Russie et envers notre président », rapporte Reuters.

Biden a également déclaré jeudi que « l’Histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne paient pas le prix de leur terrorisme, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de mort et de destruction – ils continuent ». Et le coût et les menaces pour l’Amérique et le monde ne cessent d’augmenter. »

« Si nous ne stoppons pas l’appétit de Poutine pour le pouvoir et le contrôle de l’Ukraine, il ne se limitera pas à l’Ukraine », a-t-il ajouté.