La Russie décide de nommer Valeri Karpin au poste de patron de l’équipe nationale de football après le limogeage de Stanislav Cherchesov

Les termes de la nomination de Karpin ont été convenus, et il devrait signer officiellement un accord lundi qui se déroulera initialement jusqu’à la fin de 2021, y compris une option pour prolonger les termes de l’accord au-delà de cette date si toutes les parties sont d’accord.

L’entraîneur-chef de l’équipe de Premier League russe, qui a remporté 72 sélections pour la Russie entre 1992 et 2003, prendra la relève après que Chercheshov ait quitté son poste peu de temps après la mauvaise performance de la Russie aux Championnats d’Europe de cet été.

Les termes initiaux de l’accord verront Karpin prendre en charge à la fois l’équipe nationale russe et Rostov, qu’il dirige depuis 2017.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Valeri Karpin (@vgkarpin)

« Valeri Karpin n’a pas besoin d’être présenté aux experts et aux fans de football. Il était l’un des meilleurs joueurs russes de sa génération, jouant bien à la fois pour les clubs et pour l’équipe nationale russe« , a déclaré le président de l’Union russe de football (RFU) Alexander Dyukov, via traduction.

« Après avoir terminé sa carrière de joueur, Valeri a acquis une riche expérience d’entraîneur, notamment ces dernières années en travaillant avec succès avec Rostov.

« L’équipe nationale est un nouveau défi pour lui. On a vu, de sa part, la volonté et la volonté d’accepter ce défi. »

La carrière de joueur de Karpin l’a vu représenter un certain nombre de clubs dont le CSKA Moscou et le Spartak Moscou, ainsi qu’un séjour de 11 ans en Espagne qui l’a vu jouer deux fois pour la Real Sociedad, Valence et le Celta Vigo.

Il apporte également une grande expérience des tournois à son travail, ayant joué pour la Russie lors des Coupes du monde 1994 et 2002, ainsi que l’Euro 96 en Angleterre.

⚡️ Валерий Карпин – новый главный тренер сборной России. https://t.co/wSZOmbMOvLpic.twitter.com/hLH5OK3Cdx — орная России (@TeamRussia) 23 juillet 2021

« Je remercie l’Union russe de football pour la confiance« , a déclaré Karpin dans ses premiers commentaires après avoir accepté le poste.

« Pour le joueur comme pour l’entraîneur, l’invitation en équipe nationale est un grand honneur et une haute estime de son travail.

« Pour moi, c’est une nouvelle étape très importante et intéressante dans ma carrière d’entraîneur. Maintenant, devant l’équipe, la tâche est de [qualify] pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Nous ferons tout notre possible pour résoudre ce problème. »

Karpin n’aura pas longtemps pour se préparer à ses premières affectations, la Russie devant affronter la Croatie, Chypre et Malte pendant sept jours début septembre alors qu’ils lancent leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022.