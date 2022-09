Alors que les troupes russes se retiraient dans le nord-est de l’Ukraine au milieu d’une contre-offensive féroce de Kyiv, les Moscovites célébraient le 875e anniversaire de la fondation de la ville. Les feux d’artifice ont explosé et le président Vladimir Poutine a inauguré une grande roue, une nouvelle liaison de transport et une arène sportive.

Le week-end festif de la capitale russe contrastait fortement avec la débâcle militaire qui se déroulait en Ukraine et qui a semblé surprendre le Kremlin dans la guerre de près de 7 mois.

Le retrait rapide et apparemment chaotique des troupes dans la région de Kharkiv, dans lequel certaines armes et munitions ont été laissées sur place, a porté un coup dur au prestige russe. Il s’agissait de sa plus grande défaite militaire en Ukraine depuis que Moscou a retiré ses forces des zones proches de Kyiv après une tentative ratée de capturer la capitale au début de l’invasion.

Alors qu’il assistait aux célébrations des fêtes qui comprenaient l’inauguration de la grande roue – plus grande que l’emblématique London Eye et maintenant le plus grand manège de ce type en Europe – Poutine n’a rien dit sur le moment clé en Ukraine.

En effet, la contre-offensive ukrainienne semble avoir laissé le Kremlin se débattre pour une réponse.

Le ministère de la Défense a déclaré que le retrait des troupes visait à renforcer les forces russes dans le Donbass, une excuse quelque peu faible, étant donné que les zones contrôlées par la Russie dans la région de Kharkiv offraient un point de vue clé pour les opérations de Moscou dans la région de Donetsk au sud.

Le ministère n’a pas donné de détails sur le retrait, mais il a publié dimanche une carte montrant les troupes russes qui ont été repoussées le long d’une étroite bande de terre à la frontière avec la Russie – un aveu tacite de gros gains ukrainiens.

La télévision d’État russe et d’autres médias contrôlés par le gouvernement ont emboîté le pas, évitant de mentionner directement la retraite tout en louant la performance des forces russes dans des épisodes de combat individuels.

Une vidéo du ministère de la Défense a montré un hélicoptère de combat russe attaquant des troupes ukrainiennes essayant de traverser la rivière Oskil dans une partie auparavant calme de la région de Kharkiv, une reconnaissance de l’ampleur de l’attaque ukrainienne en cours.

Beaucoup en Russie ont blâmé les armes et les combattants occidentaux pour les revers. “Ce n’est pas l’Ukraine mais toute l’OTAN qui nous combat”, a écrit Alexander Kots, correspondant de guerre du journal pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda.

Le nouveau blitz ukrainien, qui a remonté le moral du pays alors que la guerre a duré 200 jours dimanche, pourrait ouvrir la voie à de nouveaux gains dans l’est et ailleurs.

Mais cela pourrait aussi potentiellement déclencher une réponse de Moscou encore plus violente, conduisant à une nouvelle et dangereuse escalade des hostilités. Dimanche soir, des missiles russes ont frappé des cibles d’infrastructure ukrainiennes clés, coupant le courant dans plusieurs régions.

“Le Kremlin semble abasourdi et n’a pas encore élaboré de plan pour essayer de faire tourner cela, donc dans une large mesure, les médias ignorent les mauvaises nouvelles jusqu’à ce qu’ils obtiennent une directive”, a déclaré Mark Galeotti, professeur à University College, Londres, spécialisé dans les affaires de sécurité russes.

Il a décrit la situation comme un “signe que le contrôle de l’État sur le récit est en train de se fissurer”.

Dans un reflet brutal des tensions internes provoquées par les succès de Kyiv, le chef régional de Tchétchénie soutenu par le Kremlin, Ramzan Kadyrov, a ouvertement critiqué le ministère russe de la Défense pour les « erreurs » qui ont rendu possibles les gains ukrainiens.

Les critiques de Kadyrov, qui a envoyé des unités tchétchènes combattre en Ukraine et poussé à plusieurs reprises à une action plus dure dans un langage belliqueux, ont révélé de nouvelles divisions sur le cours de l’action en Ukraine.

Sur un autre flanc, le politicien libéral Boris Nadezhdin a averti sur la chaîne de télévision NTV que la Russie ne serait pas en mesure de vaincre l’Ukraine, et il a appelé à des négociations.

La déclaration de Nadezhdin, faite lors d’un talk-show soigneusement orchestré, semble refléter des doutes croissants dans certains milieux de l’administration russe quant à l’avenir de l’opération en Ukraine et pourrait faire partie des efforts visant à proposer d’éventuels changements de politique.

Le blitz ukrainien et l’incapacité du Kremlin à réagir rapidement ont exaspéré les commentateurs nationalistes et les blogueurs militaires russes, qui ont réprimandé les hauts responsables du ministère de la Défense pour ne pas avoir prévu et repoussé la contre-offensive.

Igor Strelkov, un officier russe qui a dirigé les forces soutenues par Moscou dans les premiers mois du conflit séparatiste dans l’est de l’Ukraine après son éruption en 2014, a dénoncé les hauts responsables militaires russes comme des “crétins” pour avoir sous-estimé Kyiv.

Strelkov a souligné qu’une importante force russe a émoussé les attaques ukrainiennes fin août et début septembre dans le sud du pays. Mais il a déclaré que le nombre de soldats dans la région de Kharkiv était terriblement insuffisant pour gérer une contre-offensive.

“Il s’est avéré que l’ennemi est capable de monter simultanément des offensives à grande échelle sur plusieurs fronts, y compris celui où nous n’avions qu’une mince chaîne d’avant-postes alignés sur un échelon avec même des réserves tactiques manquantes”, a déclaré Strelkov.

Il a averti que l’Ukraine pourrait lancer une nouvelle offensive dans la région de Donetsk au sud de Marioupol. La ville sur la mer d’Azov est tombée en mai après près de trois mois de batailles acharnées, donnant à la Russie un corridor terrestre longtemps convoité de sa frontière à la péninsule de Crimée que Moscou a annexée en 2014.

“Ayant l’initiative, un esprit de combat élevé et de puissants groupes de forces de frappe, il est peu probable que l’ennemi donne à nos troupes le temps de se regrouper”, a déclaré Strelkov, notant que l’Ukraine essaiera de profiter des quelques semaines restantes de beau temps avant les pluies d’automne. rendre la manœuvre plus difficile.

De nombreux blogueurs militaires ont critiqué le Kremlin pour ne pas avoir pris de mesures plus fortes et tenté obstinément de gagner ce que Moscou appelle une « opération militaire spéciale » avec une force limitée inférieure à celle de l’Ukraine.

L’Ukraine a mené une large mobilisation dans le but d’atteindre une armée active d’un million de combattants, mais la Russie a continué de s’appuyer sur un contingent limité de volontaires, craignant qu’une mobilisation de masse n’alimente un large mécontentement et ne provoque une instabilité politique.

La Russie n’a pas précisé combien de ses troupes sont impliquées dans la guerre, mais les estimations occidentales au début évaluaient la force d’invasion à 200 000. Les observateurs occidentaux ont déclaré que le recrutement de nouveaux volontaires et le recours à des sous-traitants militaires privés n’ont pas réussi à compenser les lourdes pertes.

Alors que Moscou n’a pas signalé ses propres pertes depuis mars, lorsqu’il a déclaré que 1 351 soldats avaient été tués au cours du premier mois de la guerre, les estimations occidentales évaluent le bilan à 25 000 morts, les blessés, les capturés et les déserteurs portant les pertes globales russes à plus. plus de 80 000.

De nombreux blogueurs militaires pro-Moscou se sont également demandé pourquoi la Russie n’avait pas réussi à détruire les centrales électriques ukrainiennes, les installations de communication et les ponts sur le Dniepr qui sont un conduit pour les armes, le carburant et d’autres fournitures occidentales vers la ligne de front. Ils disent que les frappes de missiles russes sur les installations ferroviaires et les centrales électriques ont été sporadiques et insuffisantes pour infliger des dommages durables.

Le barrage de missiles de dimanche soir sur les centrales électriques ukrainiennes a semblé répondre à ces questions dans un signal apparent que Moscou pourrait intensifier ses frappes sur des infrastructures vitales. Les autorités ukrainiennes ont déclaré lundi que le courant avait été rapidement rétabli dans la plupart des régions.

Strelkov et d’autres commentateurs nationalistes appellent à des coups encore plus forts.

“Il était nécessaire de frapper l’infrastructure critique de l’Ukraine dès le premier jour de l’opération”, a déclaré Strelkov sur sa chaîne d’application de messagerie. “Les frappes sur les centrales électriques seront très utiles pour gagner la guerre.”

