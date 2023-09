La Russie critique les règles permettant à certains de ses nageurs de concourir en tant que neutres avant les Jeux olympiques

LAUSANNE, Suisse — Les responsables russes ont critiqué un projet visant à offrir à certains de ses nageurs la chance de revenir aux compétitions internationales avant les Jeux olympiques de Paris, arguant qu’il ne va pas assez loin.

Il pourrait s’écouler encore cinq mois avant que des nageurs russes ne participent à un événement majeur.

L’organisme directeur World Aquatics a exclu les nageurs de Russie et de son allié biélorusse depuis l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière, mais a lancé lundi un programme visant à accorder le statut d’« athlète individuel neutre » aux athlètes qui réussissent une procédure de contrôle.

La mesure est assortie de conditions. World Aquatics n’impose aucun symbole national, des uniformes blancs unis et un seul athlète « neutre » russe et biélorusse par épreuve. Cela signifie pas de relais, pas de plongeon synchronisé ou de water-polo, et aucun des duos et équipes de natation artistique qui ont valu à la Russie une série de médailles d’or olympiques.

« Aucune amélioration n’a été observée dans cette situation », a déclaré mardi la Fédération russe de natation. La présidente de l’instance dirigeante russe de la natation artistique, Olga Brusnikina, triple médaillée d’or olympique, a déclaré à la chaîne de télévision Match TV que les espoirs de compétition de la Russie avaient été « très gravement » endommagés.

World Aquatics a déclaré qu’il était probable que les championnats du monde de février soient les premiers de ses compétitions à mettre en vedette des athlètes neutres. Cela est dû à une procédure de vérification potentiellement longue, conçue pour vérifier si les nageurs ont publiquement soutenu la guerre ou s’ils sont sous contrat avec l’armée ou les forces de sécurité en Russie ou en Biélorussie. Les derniers événements majeurs de 2023 sont les compétitions de la Coupe du monde de natation le mois prochain.

La date limite de qualification pour les championnats est fixée au mois de décembre et World Aquatics a exigé que les nageurs ne puissent établir des temps de qualification que lors de compétitions organisées en dehors de la Russie et de la Biélorussie. Cela pourrait susciter un regain d’intérêt pour les compétitions mineures à l’étranger, dans ce qui est normalement l’intersaison du monde de la natation.

Les règles de World Aquatics ne s’appliquent pas directement aux Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine, dont le Comité international olympique est responsable. Le CIO est favorable à l’admission de certains Russes et Biélorusses comme pays neutres, ce à quoi l’Ukraine s’oppose fermement.

World Aquatics est l’une des organisations sportives les plus influentes aux Jeux olympiques. Seul l’athlétisme compte plus d’athlètes aux Jeux. L’instance dirigeante de l’athlétisme continue d’exclure les Russes et les Biélorusses de ses événements.