La Russie « craint que les troupes de Wagner ne tentent de faire sauter un pont vital vers la Crimée » | Nouvelles du monde

Le ministère ukrainien de la Défense a réalisé une vidéo montrant des explosions sur une plage pour avertir les touristes russes de rester à l’écart de la Crimée (Photo : east2west/Reuters/AFP) La Russie craint que des combattants mécontents de Wagner qui se sont retournés contre Vladimir Poutine ne complotent pour attaquer le pont de Kertch reliant le continent à la Crimée. Les touristes essayant de traverser le pont pour se diriger vers la péninsule de la mer Noire ont dû faire face à de graves retards allant jusqu’à sept heures sur la traversée, chaque véhicule étant soumis à des contrôles de sécurité stricts. Ils sont allés à l’extrême, notamment en envoyant des enfants passer des radiographies et en inspectant chaque section des voitures, y compris les boîtes à gants, selon le service d’information aux citoyens InformNapalm. Le pont de 10 milles, qui a été construit pour un coût d’environ 3 milliards de livres sterling, relie la Crimée annexée à la péninsule de Taman de Krasnodar Krai sur la Russie continentale. Des retards ont également touché le service de ferry pour camions à proximité entre le continent et la Crimée. Selon un rapport, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que des combattants en colère de Wagner pourraient planifier un violent attentat à la bombe après que Poutine ait éliminé leur armée. La carte montre le pont de Kertch entre la Russie continentale et la Crimée (Photo : Metro.co.uk/Datawrapper)



Certains mercenaires de Wagner rejoindront Yevgeny Prigozhin en Biélorussie tandis que d’autres rejoindront l’armée russe régulière (Photo: REUTERS) L’armée privée a été au cœur de l’un des jours les plus dramatiques de l’histoire récente de la Russie le mois dernier, lorsque le chef Yevgeny Prigozhin lui a ordonné de marcher sur Moscou alors qu’il faisait rage à propos de la mauvaise gestion perçue de la guerre en Ukraine. Les Russes et les gouvernements du monde entier se préparaient à la possibilité réelle d’un coup d’État le 23 juin, avant que Prigozhin n’interrompe brusquement la marche. Ses soldats ont quitté le QG militaire du sud à Rostov-on-Don, qu’ils auraient repris sans trop de résistance, et il serait parti pour la Biélorussie aux termes d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.



Le pont de Kertch a été gravement endommagé lorsqu’un camion a explosé alors qu’il le traversait en octobre dernier (Photo: AFP via Getty Images) On craint maintenant que les mercenaires de Wagner n’attaquent le pont, au milieu d’une colère apparente que Poutine puisse revenir sur l’accord. Selon le Miroirla chaîne Telegram InformNapalm a partagé des preuves de ces craintes. La chaîne a déclaré: «De toute évidence, des saboteurs sont attendus en Crimée. Le pont de Kertch a dû être restauré après qu’un camion a été pris pour cible alors qu’il le traversait l’année dernière (Photo : Service de presse de Rosavtodor) « Il est possible que des personnes attentives aient transmis au FSB des informations selon lesquelles les wagnériens se préparent à apporter des explosifs et des munitions en Crimée, car les accords du Kremlin n’ont pas été pleinement appliqués. » On s’attend à ce que certains combattants de Wagner rejoignent Prigozhin en exil en Biélorussie tandis que d’autres rejoindront l’armée russe régulière. Les retards des contrôles de sécurité pour les personnes traversant le pont de Kertch n’ont généralement pas été bien accueillis. Plus: Tendance

Nikolai Lukashenko, nommé par Poutine pour être en charge des transports en Crimée, a déclaré: « Le nombre d'employés sur les lignes d'inspection a été augmenté et le contrôle de leur travail a été renforcé ». « Nous nous excusons auprès des citoyens pour la gêne occasionnée. » De nombreux Russes passent l'été en Crimée bien qu'il s'agisse d'une cible possible, car les restrictions occidentales les empêchent de se rendre dans des destinations de vacances populaires. L'explosion d'une bombe sur un camion qui traversait le pont en octobre de l'année dernière a également causé des dommages importants au détroit de Kertch et a été imputée à l'Ukraine.

