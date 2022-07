La Russie coupe le flux de gaz vers l’Europe, soulevant de nouveaux doutes sur la levée des sanctions du Canada

Le russe Gazprom a finalement agi sur des semaines de menaces et d’allusions du jour au lendemain, réduisant le flux de gaz déjà réduit via le gazoduc Nord Stream One à seulement 20 % de sa pleine capacité.

Cette décision a suscité de nouvelles inquiétudes en Allemagne, en Italie et dans les autres pays européens qui dépendent fortement du gaz russe acheminé de Vyborg, en Russie, vers la côte baltique allemande.

Mais cela a également soulevé de nouvelles questions pour le gouvernement du Canada – qui a émis une dérogation controversée aux sanctions censée permettre à Gazprom de rétablir un flux normal vers l’Europe, qui avait été réduit d’environ 60 % depuis juin.

À partir de 3 h HE aujourd’hui, le débit est réduit de 80 % – un taux qui rend pratiquement impossible pour les pays européens qui dépendent du gaz russe de remplir leurs réservoirs de stockage souterrains pour l’hiver.

Le Kremlin, qui contrôle Gazprom, joue avec l’approvisionnement en gaz de l’Europe dans le but d’affaiblir les sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine.

La Russie a fait valoir que des problèmes techniques causés par les sanctions entravaient les livraisons normales.

Le conflit des turbines

Au centre de ces arguments se trouvent une demi-douzaine de turbines à gaz Siemens qui compriment et propulsent le gaz à travers le pipeline sous-marin. Ces pipelines sont normalement retirés du service selon un calendrier régulier et rotatif et remis à neuf dans les ateliers montréalais de Siemens Énergie Canada.

Mais lorsque le Canada a sanctionné le secteur pétrolier et gazier russe, Siemens Energy n’a pas pu renvoyer l’une des turbines à la Russie via l’Allemagne.

La Russie a averti qu’elle réduirait le débit à moins de récupérer sa turbine. Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz a demandé au Canada de faire une exception à son régime de sanctions pour permettre le retour de la turbine.

“Nous étions certainement sous la pression de l’Allemagne et de l’Union européenne, et de l’autre côté, nous étions sous la pression du gouvernement ukrainien”, a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, à CBC News le 11 juillet, un jour après que son gouvernement a accordé une dispense de sanctions « temporaire » et « révocable » pour permettre le retour de la turbine.

La décision du gouvernement Trudeau a été sévèrement critiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et par les organisations de la diaspora ukrainienne au Canada.

Appeler le bluff du Kremlin

Personne ne peut prétendre que les réductions de flux ont été une surprise pour les gouvernements allemand ou canadien – qui ont tous deux insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas naïfs quant aux intentions de la Russie.

Wilkinson a déclaré à CBC News après avoir accordé la dérogation que son gouvernement était bien conscient que la Russie utilisait la turbine comme prétexte et pourrait ne pas rétablir le plein débit.

Le président russe Vladimir Poutine “a dit très publiquement que si les turbines ne sont pas ramenées, ce serait de notre faute si l’Allemagne perdait l’accès au gaz russe”, a déclaré le ministre.

“Cela ne veut pas dire que Poutine ne peut pas le fermer de lui-même. Mais c’est une circonstance assez différente de ce qu’il peut dire que c’était à cause de la réticence du Canada à aider nos amis en Allemagne.”

REGARDER: Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, déclare que la levée des sanctions “n’est pas un pari”

Le retour des turbines “n’est pas un pari” malgré le risque que la Russie puisse de toute façon couper le gaz : ministre “Nous devions retirer les excuses du président Poutine quant à la raison pour laquelle le pipeline Nord Stream pourrait être fermé”, a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, à propos de la décision du Canada de rendre les turbines russes sanctionnées, insistant sur le fait que la décision n’est pas un pari.

Les dirigeants allemands ont déclaré que leur pays était déterminé à appeler le bluff de Poutine sur la turbine, sachant très bien qu’il pouvait encore manipuler le flux sur la base de calculs politiques.

“Nous livrons maintenant afin d’empêcher la Russie d’avoir l’excuse que nous nous infligeons essentiellement du mal”, a déclaré Sabine Sparwasser, ambassadrice d’Allemagne au Canada, à CBC News.

“De l’avis de nombreux experts, c’est un prétexte, mais nous enlevons ce prétexte. Nous livrons la turbine et ensuite nous verrons s’il y a militarisation de l’énergie en arrêtant la livraison ou non.”

La renonciation remise en cause

Maintenant que l’Allemagne et le Canada ont la réponse à cette question, cela en soulève une autre. Qu’est-ce que tout cela signifie pour les futures livraisons de turbines et le maintien de la dérogation aux sanctions – qui est, après tout, « temporaire et révocable » ?

Dans sa forme actuelle, la dérogation durerait deux ans et permettrait à de nombreuses éoliennes de circuler à travers le Canada.

L’emplacement exact de la turbine déjà restituée en vertu de la dérogation aux sanctions n’est pas clair. Les médias russes ont rapporté le 18 juillet qu’il était en route d’Allemagne vers la station de compression russe de Portovaya.

Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé qu’il n’avait toujours pas atteint la Russie. “Nous espérons que cela arrivera… le plus tôt possible”, a-t-il déclaré.

“La situation est extrêmement compliquée par les restrictions et les sanctions qui ont été imposées à notre pays.”

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, écoute Alexei Miller, chef du monopole gazier russe Gazprom, lors d’une réunion à Moscou le 16 septembre 2020. (Mikhail Klimentiev/Associated Press)

Mais Siemens Energy a déclaré à CBC News que le seul obstacle à l’entrée de la turbine en Russie était l’incapacité du gouvernement russe à fournir un permis d’importation.

“Les autorités allemandes ont fourni à Siemens Energy tous les documents nécessaires à l’exportation de la turbine vers la Russie au début de la semaine dernière. Gazprom en est conscient”, a déclaré un porte-parole de Siemens. “Ce qui manque, cependant, ce sont les documents douaniers pour l’importation en Russie. Gazprom, en tant que client, est tenu de les fournir.”

CBC News a demandé à Affaires mondiales et Ressources naturelles Canada s’il avait l’intention de maintenir ou de révoquer la renonciation et attend une réponse.