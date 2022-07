La Russie coupe le flux de gaz vers l’Europe, intensifiant les craintes qu’elle arme le carburant

Les pays occidentaux arrêtent la plupart des importations de pétrole russe. Mais cela a contribué à des pénuries qui ont fait grimper les prix, gonflé les revenus du Kremlin et provoqué la colère des consommateurs occidentaux, tandis que Moscou conclut des accords pour vendre à la Chine et à l’Inde. L’administration Biden tente d’orchestrer un accord international pour limiter les prix que la Russie peut facturer sur les marchés pétroliers mondiaux, mais il s’agit d’une entreprise financièrement et diplomatiquement complexe.

Il a fallu des semaines de querelles pour que l’Union européenne accepte de couper la majeure partie du pétrole russe, et la conclusion de l’accord a nécessité de retarder certaines parties de plusieurs mois et d’accorder des exemptions à certains petits pays.

De nouvelles divisions sont apparues sur la proposition de l’UE de réduire la consommation de gaz, alors que des pays comme la Grèce et l’Espagne, qui ne dépendent pas beaucoup du gaz russe, se sont irrités à l’idée de demander aux entreprises et aux particuliers de conserver pour aider l’Allemagne, leur partenaire du nord le plus riche. Et les responsables européens se précipitent pour proposer des approvisionnements alternatifs en provenance du Moyen-Orient, des États-Unis et d’ailleurs.