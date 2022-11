La Russie coupe le courant en Ukraine et en Moldavie alors qu’elle cherche à militariser l’hiver

Mercredi, la Russie a fait pleuvoir des volées de missiles à travers l’Ukraine, frappant les infrastructures de la capitale, Kyiv, et d’autres villes alors que Moscou poursuivait sa campagne pour éliminer l’électricité et la chaleur de l’Ukraine avant l’hiver qui s’annonçait.

Les autorités ont signalé des pannes de courant dans tout le pays ainsi qu’en Moldavie voisine, où des responsables ont déclaré qu’au moins la moitié du pays avait perdu le courant.

Plusieurs régions ont signalé des attaques en succession rapide, suggérant un déluge de frappes. Dans plusieurs régions, les autorités ont signalé des grèves contre des infrastructures critiques. L’administration de la ville de Kyiv a déclaré que trois personnes étaient mortes et trois blessées dans la capitale après qu’une frappe russe a frappé un immeuble de deux étages.

Toute la région de Kyiv est désormais sans électricité, selon le gouverneur Oleksiy Kuleba, et le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que l’approvisionnement en eau de toute la ville avait été coupé.

Zelenskyy promet des “centres d’invincibilité”

Les unités électriques de trois centrales nucléaires ukrainiennes ont été éteintes après les frappes, mais l’opérateur nucléaire Energoatom a déclaré que les niveaux de rayonnement sur tous les sites nucléaires du pays étaient normaux.

L’opérateur de réseau public Ukrenergo a déclaré que les travaux de réparation commenceraient lorsque les sirènes des raids aériens s’arrêteraient.

Depuis octobre, la Russie a ciblé à plusieurs reprises les infrastructures d’électricité et de chauffage. Moscou affirme que l’objectif est de réduire la capacité de combat de l’Ukraine ; Kyiv affirme que les frappes intentionnelles contre des infrastructures civiles constituent un crime de guerre.

REGARDER | Des bombardements frappent dangereusement près de la centrale nucléaire ukrainienne :

Un bombardement frappe dangereusement près de la centrale nucléaire ukrainienne Les responsables des Nations Unies ont déclaré que les bombardements autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia avaient touché dangereusement près de certains de ses réacteurs au cours du week-end, bien que l’on ne sache pas qui est à blâmer.

Dans une allocution vidéo du jour au lendemain, le président Volodymyr Zelenskyy a annoncé que des “centres d’invincibilité” spéciaux seraient mis en place autour de l’Ukraine pour fournir de l’électricité, du chauffage, de l’eau, Internet, des connexions de téléphonie mobile et une pharmacie, gratuitement et 24h/24.

Les attaques russes ont coupé le courant pendant de longues périodes pour jusqu’à 10 millions de consommateurs à la fois.

“Si des frappes russes massives se reproduisent et qu’il est clair que le courant ne sera pas rétabli avant des heures, les” centres d’invincibilité “entreront en action avec tous les services clés”, a déclaré Zelenskyy.

La Russie pourrait manquer de drones : Royaume-Uni

Les attaques de la Russie contre les installations énergétiques ukrainiennes font suite à une série de revers sur le champ de bataille qui ont inclus une retraite de la ville méridionale de Kherson vers la rive est du fleuve Dnipro qui traverse le pays.

La Russie a frappé l’Ukraine avec des missiles de croisière à longue portée coûteux et avec des drones bon marché de fabrication iranienne. Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi qu’il n’y avait eu aucun rapport public selon lequel la Russie aurait utilisé des drones d’attaque unidirectionnels iraniens depuis le 17 novembre environ, ce qui, selon lui, était un signe que Moscou pourrait en manquer et essaierait d’en obtenir davantage.

Les batailles ont fait rage à l’est, où la Russie lance une offensive le long d’un tronçon de la ligne de front à l’ouest de la ville de Donetsk, qui est détenue par ses mandataires depuis 2014. La région de Donetsk a été le théâtre d’attaques féroces et de bombardements constants au cours du passé. 24 heures, a déclaré Zelenskyy.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré qu’une attaque à la roquette pendant la nuit avait détruit une maternité d’hôpital dans le sud de l’Ukraine, tuant un bébé de deux jours.

Suite à la grève nocturne à Vilniansk, près de la ville de Zaporizhzhia, la mère du bébé et un médecin ont été tirés vivants des décombres.

Le gouverneur de la région a déclaré que les roquettes étaient russes.

La grève s’ajoute au bilan horrible subi par les hôpitaux et autres établissements médicaux lors de l’invasion russe, qui entrera dans son 10e mois cette semaine. Les centres médicaux ont été dans la ligne de mire depuis le début, notamment une frappe aérienne le 9 mars qui a détruit une maternité dans la ville portuaire désormais occupée de Marioupol.

« Pourquoi tuer des enfants ?

La Première Dame Olena Zelenska a écrit sur Twitter qu’un garçon de deux jours était mort dans la grève et a exprimé ses condoléances. “Une douleur horrible. Nous n’oublierons jamais et ne pardonnerons jamais”, a-t-elle déclaré.

Les efforts des travailleurs médicaux ont été compliqués par la succession d’attaques russes ces dernières semaines contre les infrastructures ukrainiennes. La situation est encore pire dans la ville méridionale de Kherson, dont la Russie s’est retirée il y a près de deux semaines après des mois d’occupation, coupant les conduites d’électricité et d’eau.

Mercredi matin, des pompiers ukrainiens travaillent dans la maternité endommagée d’un hôpital de Vilniansk, dans la région de Zaporizhzhia. Une attaque à la roquette dans la nuit a frappé une maternité d’un hôpital dans le sud de l’Ukraine, tuant un nouveau-né, ont annoncé les autorités ukrainiennes. (Administration militaire de la région de Zaporizhzhia/Associated Press)

De nombreux médecins de la ville travaillent dans le noir, incapables d’utiliser les ascenseurs pour transporter les patients au bloc opératoire et fonctionnent avec des lampes frontales, des téléphones portables et des lampes de poche. Dans certains hôpitaux, les équipements clés ne fonctionnent plus.

“Les appareils respiratoires ne fonctionnent pas, les appareils à rayons X ne fonctionnent pas … Il n’y a qu’un seul appareil à ultrasons portable et nous le transportons constamment”, a déclaré Volodymyr Malishchuk, chef de la chirurgie dans un hôpital pour enfants de la ville.

Mardi, après que des frappes sur Kherson aient grièvement blessé Artur Voblikov, 13 ans, une équipe de personnel de santé a soigneusement manœuvré le garçon sous sédation jusqu’à six étages d’un escalier étroit menant à une salle d’opération pour lui amputer le bras gauche.

Ramassant un éclat d’obus trouvé dans l’estomac d’un garçon de 14 ans, Malishchuk a déclaré que les enfants arrivaient avec de graves blessures à la tête et des organes internes rompus.

La mère d’Artur, Natalia Voblikova, était assise dans l’hôpital sombre avec sa fille, attendant la fin de son opération.

“Tu ne peux même pas appeler [Russians] les animaux, parce que les animaux s’occupent des leurs », dit Voblikova en essuyant des larmes. « Mais les enfants… Pourquoi tuer des enfants ?

Des médecins opèrent mardi Artur Voblikov, 13 ans, dans un hôpital de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Alors que les attaques se multiplient dans la ville récemment libérée de Kherson, les médecins ont du mal à faire face au manque d’eau, d’électricité et d’équipement. (Bernat Armangue/Associated Press)

Plafond du prix du pétrole

À Strasbourg, en France, le Parlement européen a massivement soutenu une résolution qualifiant la Russie d’État sponsor du terrorisme pour ses actions en Ukraine.

La résolution non contraignante mais symboliquement significative a été adoptée par 494 voix contre 58, avec 48 abstentions. Le président ukrainien Zelenskyy a salué le vote.

“Je propose de désigner le Parlement européen comme commanditaire de l’idiotie”, a rétorqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur Telegram.

Pendant ce temps, les responsables européens débattaient des détails d’un plafonnement mondial des prix du pétrole russe, une proposition soutenue par les États-Unis reprise par le G7 et qui devrait entrer en vigueur le 5 décembre dans le but de limiter la capacité de Moscou à financer la guerre.

Alors que les sanctions occidentales signifient déjà que le brut maritime russe est désormais principalement vendu en Asie, le commerce implique toujours principalement des expéditeurs et des assureurs européens qui seraient interdits de transporter des marchandises au-dessus du prix plafonné. Les ambassadeurs des 27 pays de l’UE discutaient de la proposition du G7 dans le but de parvenir à une position commune d’ici la fin de la journée.

Un diplomate européen a déclaré que le plafond des prix en cours de discussion se situerait entre 65 et 70 dollars américains le baril. Le mélange brut russe de l’Oural se négocie déjà à environ 70 dollars le baril, une forte décote par rapport aux autres références, à la suite des sanctions.

L’Organisation mondiale de la santé a averti cette semaine que des centaines d’hôpitaux et d’établissements de santé ukrainiens manquaient de carburant, d’eau et d’électricité.

“Le système de santé ukrainien traverse jusqu’à présent les jours les plus sombres de la guerre. Après avoir subi plus de 700 attaques, il est désormais également victime de la crise énergétique”, a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué après sa visite. Ukraine.