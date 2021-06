La Russie «coule un porte-avions» près d’Hawaï alors que le groupe d’attaque de l’US Navy se prépare au conflit et que des avions de chasse sont en attente

Les forces américaines sont en état d’alerte après que des destroyers et des avions de chasse russes se soient aventurés à moins de 35 milles d’Hawaï dans ce qui était les plus grands jeux de guerre de Moscou depuis la fin de la guerre froide.

Environ 20 navires de guerre, sous-marins, navires de soutien et 20 avions de combat russes ont pris part à l’exercice militaire.

Une flotte russe a coulé un porte-avions à 35 milles marins des côtes d'Hawaï

Au moins 20 navires de guerre, sous-marins et navires de soutien russes, flanqués de 20 avions de chasse, participent aux exercices

Des images satellites non confirmées suggérant que les Russes étaient beaucoup plus proches d'Hawaï qu'on ne le croyait

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les exercices avaient eu lieu à environ 300 milles des côtes d’Hawaï, mais des images satellites non confirmées du 19 juin semblent les montrer en train de faire exploser un porte-avions à 35 milles marins de l’État américain.

C’est la deuxième fois en un mois que les États-Unis envoient des chasseurs F-22 au-dessus d’Hawaï en réponse aux activités militaires russes dans le Pacifique.

Dans les deux cas, l’avion n’est jamais entré dans la zone d’identification de défense aérienne des États-Unis (ADIZ).

Le 17 juin, la Marine a confirmé que l’USS Carl Vinson et l’USS Dewey ainsi que des forces de frappe étaient déployés près d’Hawaï pour participer à des « opérations intégrées avec l’armée américaine, le Corps des Marines, l’Air Force et la Garde côtière, s’entraînant à diverses missions, des frappes à longue portée à la guerre anti-sous-marine ».

Moscou a publié une vidéo de sa dernière démonstration de force dans le Pacifique.

Les clips montrent un sous-marin de la marine russe sans nom et une paire de Tu-142MZ Bear-F Mod, 4 avions anti-sous-marins à longue portée opérant à partir de la base aérienne de Yelizovo sur la péninsule du Kamtchatka, qui ont été escortés par des intercepteurs MiG-31BM Foxhound, Le lecteur signalé.

Il a également présenté des avions décollant et ravitaillant en vol.

Les deux unités « se sont chargées de détecter, de contrer et de lancer des frappes de missiles contre un groupe d’attaque de porte-avions d’un ennemi fictif », a déclaré le ministère russe de la Défense.

La flotte a pratiqué des frappes anti-navires et s’est entraînée pour des missions antiaériennes et anti-sous-marines, a ajouté le ministère.

Le Pentagone surveille de près les manœuvres.

Le ministère russe de la Défense a publié un clip montrant des avions décollant et ravitaillant en vol

Moscou a déclaré que les jeux de guerre sont les plus importants que le pays ait menés depuis 1991

Mercredi dernier, le président russe Vladimir Poutine a rencontré Joe Biden à Genève pour des entretiens critiques

« Le US Indo-Pacific Command surveille les navires russes opérant dans les eaux internationales du Pacifique occidental », a déclaré le porte-parole du US Indo-Pacific Command, le capitaine Mike Kafka. CBS Nouvelles.

« Nous opérons conformément au droit international de la mer et des airs pour garantir que toutes les nations puissent faire de même sans crainte ni contestation et afin de garantir un Indo-Pacifique libre et ouvert. »

« Comme la Russie opère dans la région, elle devrait le faire conformément au droit international », a-t-il ajouté.

Au cours des exercices, l’avion Tu-142 de la marine russe a passé plus de 14 heures dans les airs, couvrant environ 6 200 milles.

Ils étaient supervisés par un avion de ravitaillement en vol Il-78 Midas des forces aérospatiales russes.

L’ancien chef d’état-major de la marine russe, l’amiral Viktor Kravchenko, a déclaré qu’aucun exercice « comparable » impliquant des militaires russes n’avait eu lieu depuis 1991.

Plus tôt ce mois-ci, les forces américaines ont dépêché un certain nombre de F-22 de l’USAF pour rencontrer des jets russes lors d’un exercice militaire non loin d’Hawaï.

ça vient après La Russie a publié des images de sa fusée « Dagger » et un système de missile de défense aérienne lancé à partir d’un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire dans la mer de Barents.

Poutine a ordonné cette année une succession d’exercices militaires à travers les onze fuseaux horaires de la Russie au milieu de la tension la plus élevée entre l’Est et l’Ouest depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

L’armée russe est également sur le point d’organiser un nouveau test de ses nouveaux missiles hypersoniques mortels Zircon.

Le Zircon – ou Tsirkon – est un missile de croisière « imparable » à 6 100 mph qui devrait être utilisé par l’armée russe l’année prochaine.

Cela survient moins d’une semaine après que le président américain Joe Biden a rencontré son homologue russe Vladimir Put à Genève pour des discussions cruciales.

Poutine et Biden ont discuté des récentes cyberattaques menées sur le sol américain par des pirates informatiques basés en Russie, des coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, de l’emprisonnement de l’adversaire du Kremlin Alexei Navalny et du soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.