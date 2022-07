La Russie continue de “soulever le véritable enfer”, déclare le gouverneur de l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes parviennent à “semer le véritable enfer” dans le cœur industriel de l’est de l’Ukraine malgré les informations faisant état d’une pause opérationnelle, a déclaré samedi un gouverneur régional alors que le gouvernement ukrainien exhortait les habitants des zones occupées par la Russie dans le sud évacuer « par tous les moyens possibles ».

Des bombardements meurtriers russes ont été signalés dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Le gouverneur de Lougansk, Serhyi Haidai, a déclaré que la Russie avait lancé plus de 20 frappes d’artillerie, de mortier et de roquettes dans la province pendant la nuit et que ses forces se dirigeaient vers la frontière avec Donetsk voisin.

“Nous essayons de contenir les formations armées russes sur toute la ligne de front”, a écrit Haidai sur Telegram.

La semaine dernière, la Russie a capturé le dernier bastion majeur de la résistance ukrainienne à Luhansk, la ville de Lysychansk. Les analystes ont prédit que les troupes de Moscou mettraient probablement du temps à se réarmer et à se regrouper.

Mais « jusqu’à présent, il n’y a pas eu de pause opérationnelle annoncée par l’ennemi. Il attaque et bombarde toujours nos terres avec la même intensité qu’avant », a déclaré Haidai.

La vice-première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a appelé les habitants des territoires russes du sud à évacuer afin que les forces d’occupation ne puissent pas les utiliser comme boucliers humains en cas de contre-offensive ukrainienne.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi soir, Vereshchuk a déclaré qu’un effort d’évacuation civile était en cours pour certaines parties des régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Elle a refusé de donner des détails, invoquant des considérations de sécurité.

Il n’était pas clair comment les civils devaient quitter en toute sécurité les zones contrôlées par la Russie alors que les frappes de missiles et les tirs d’artillerie se poursuivent dans les zones environnantes, ou s’ils seraient autorisés à partir ou même à entendre l’appel du gouvernement.

Le nombre de morts de la guerre a continué d’augmenter.

Cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées vendredi dans le bombardement russe de Siversk et de Semyhirya dans la province de Donetsk, a écrit samedi matin son gouverneur, Pavlo Kyrylenko, sur sa chaîne Telegram.

Des missiles russes ont tué deux personnes et en ont blessé trois autres samedi matin dans la ville méridionale de Kryvyi Rih, selon les autorités régionales.

“Ils ont délibérément ciblé des zones résidentielles”, a affirmé sur Telegram Valentyn Reznichenko, le gouverneur de la région orientale de Dnipropetrovsk. Le maire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a affirmé dans un message sur Facebook que des armes à sous-munitions avaient été utilisées, et il a exhorté les habitants à ne pas s’approcher d’objets inconnus dans les rues.

Un autre maire, dans la ville méridionale de Mykolaïv, a déclaré que des explosions y avaient été entendues samedi. Dans un article de Telegram, le maire Oleksandr Senkevych a accusé une attaque de missile russe en cours. Il n’a fait état d’aucune victime.

Le ministère britannique de la Défense a rapporté samedi que les forces russes en Ukraine étaient désormais armées d'”équipements obsolètes ou inappropriés”, notamment des véhicules blindés MT-LB retirés du stockage à long terme.

Le MT-LB est entré en service dans l’armée soviétique dans les années 1950 et n’offre pas la même protection que les véhicules blindés modernes.

“Alors que les MT-LBS étaient auparavant en service dans des rôles de soutien des deux côtés, la Russie les a longtemps considérés comme inadaptés à la plupart des rôles de transport d’infanterie de première ligne”, a déclaré le ministère britannique sur Twitter.

Les Russes ont également sorti des réservoirs de l’époque de la guerre froide.

Les journalistes d’Associated Press de toute l’Ukraine ont contribué.

Maria Grazia Murru, Associated Press