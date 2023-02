La Russie continue de faire pression sur l’Ukraine à l’approche du premier anniversaire de la guerre – National

Les forces russes maintiennent les troupes ukrainiennes liées aux combats dans la région orientale du Donbass alors que Moscou y assemble une puissance de combat supplémentaire pour une offensive prévue dans les semaines à venir, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens.

Des semaines de combats intenses ont continué de faire rage autour de la ville de Bakhmut et des villes voisines de Soledar et Vuhledar, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien.

Ils sont situés dans la région de Donetsk qui, avec la région voisine de Lougansk, constitue la région du Donbass, une zone industrielle frontalière avec la Russie.

“Les batailles pour la région s’intensifient”, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dans des propos télévisés, ajoutant que “les Russes lancent de nouvelles unités dans la bataille et éradiquent nos villes et villages”.

En savoir plus:

Remaniement en temps de guerre en Ukraine : l’espion militaire en chef sera nommé ministre de la Défense

Lire ensuite :

Grammys 2023 : les looks les plus brillants, les plus audacieux et les meilleurs du tapis rouge