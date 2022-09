L’équipe nationale masculine de Russie devrait disputer trois matchs en septembre et novembre

L’équipe nationale russe de football masculin accueillera la Bosnie-Herzégovine pour un match amical à Saint-Pétersbourg en novembre, a-t-on confirmé.

L’équipe nationale russe a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle visait trois matches au cours des trois prochains mois, avec un match contre le Kirghizistan à Bichkek confirmé pour le 24 septembre et une rencontre avec l’Iran – censée être fixée à Téhéran – prévue pour une date non confirmée en Novembre.

Il a été annoncé vendredi que le troisième des rivaux amicaux de la Russie serait la Bosnie-Herzégovine, avec Saint-Pétersbourg désigné comme lieu et la date du 19 novembre ciblée.

Lire la suite La Russie annonce le match contre l’Iran

“L’accord de principe pour organiser un match amical avec l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine a en effet été conclu”, a déclaré l’Union russe de football (RFU) dans un communiqué partagé par TASS.

“Toutes les autres informations concernant ce match seront publiées en plus.”

Le site Internet de l’Association de football de Bosnie-Herzégovine a également confirmé qu’un accord avait été conclu pour le match, qui doit avoir lieu dans la Gazprom Arena d’une capacité de 67 000 places dans la ville du nord de la Russie.

Le match de septembre contre le Kirghizistan sera le premier pour l’équipe russe depuis qu’elle a affronté la Croatie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en novembre dernier.

Toutes les équipes russes ont depuis été bannies des compétitions officielles de l’UEFA et de la FIFA en raison du conflit en Ukraine.

Cette décision a empêché l’équipe masculine russe de tenter de se qualifier pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

LIRE LA SUITE: L’UEFA commente les espoirs russes à l’Euro