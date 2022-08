La Russie confirme que les négociations d’échange de prisonniers avec les États-Unis sont en cours

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que des négociations étaient en cours via un canal mis en place par le président Biden et le président russe Vladimir Poutine lors de leur rencontre à Genève en juin de l’année dernière.

RIGA, Lettonie – La Russie a confirmé jeudi pour la première fois que des négociations entre Washington et Moscou sur un échange de prisonniers étaient en cours, après que les États-Unis ont proposé un accord pour libérer la star de la WNBA Whitney Griner et un autre prisonnier américain Paul Whelan.

L’appel de Griner au tribunal pour la clémence est tombé dans l’oreille d’un sourd et elle a été condamnée à neuf ans de prison par un tribunal russe jeudi dernier. Son équipe juridique a annoncé son intention de faire appel.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé le mois dernier que des responsables avaient fait une offre “substantielle” pour un accord visant à obtenir la libération de Griner et Whelan, mais n’a pas confirmé les informations des médias selon lesquelles Washington aurait proposé d’échanger le trafiquant d’armes russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans. – ans de peine aux États-Unis.

Le département d’État affirme que Griner et Whelan ont été détenus à tort. Biden s’est entretenu par téléphone avec les familles de Griner et Whelan le mois dernier pour leur assurer que son administration faisait tout son possible pour les voir libérés.