La Russie confirme la visite prochaine du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rendra bientôt en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine, ont confirmé les deux pays lundi, après que des responsables américains ont déclaré que les deux pays discuteraient d’éventuels contrats d’armement.

« À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie dans les prochains jours », a indiqué le Kremlin.

L’agence de presse nord-coréenne KCNA a déclaré que les deux hommes « se rencontreraient et discuteraient », sans plus de détails.

Le dirigeant nord-coréen semble être parti à bord d’un train spécial à destination de la Russie, ont rapporté lundi les médias sud-coréens, citant de hautes sources gouvernementales anonymes, mais ni Moscou ni Pyongyang n’ont immédiatement confirmé le calendrier exact de sa visite.

Une vue générale montre lundi la construction d’un terminal ferroviaire local à Vladivostok, en Russie. Vladivostok est un lieu possible pour une rencontre avec le dictateur nord-coréen, puisque le Russe Vladimir Poutine est arrivé lundi dans la ville pour un forum international qui se déroulera jusqu’à mercredi. (Evguenia Novojenine/Reuters)

Le journal sud-coréen Chosun Ilbo a déclaré que Kim avait quitté Pyongyang dimanche soir et qu’il rencontrerait Poutine dès mardi.

Poutine devrait se rendre à Vladivostok, à l’extrême-est du pays, au moins lundi, pour assister au Forum économique de l’Est, qui se déroule jusqu’à mercredi.

Le dernier voyage de Kim à l’étranger en 2019 était également à Vladivostok pour son premier sommet avec Poutine après l’échec des négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord avec l’ancien président américain Donald Trump.

La Corée du Nord est l’un des rares pays à avoir ouvertement soutenu la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine l’année dernière, et Poutine s’est engagé la semaine dernière à « élargir les relations bilatérales à tous égards de manière planifiée en unissant les efforts ».

Condamnation de Washington

Un sommet entre Kim et Poutine se concentrerait probablement sur la coopération militaire et éventuellement sur un accord sur la fourniture d’armes, ont déclaré des responsables et analystes américains et sud-coréens.

Jon Finer, conseiller adjoint en chef à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré dimanche aux journalistes que l’achat d’armes à la Corée du Nord « pourrait être la meilleure et peut-être la seule option » ouverte à Moscou alors qu’elle tente de poursuivre son effort de guerre.

« Nous sommes sérieusement préoccupés par la possibilité que la Corée du Nord vende potentiellement des armes, des armes supplémentaires, à l’armée russe. Il est intéressant de réfléchir un instant à ce qu’elle dit, à savoir que lorsque la Russie parcourt le monde à la recherche de partenaires susceptibles de l’aider, il atterrit en Corée du Nord », a déclaré Finer.

Après des décennies de relations compliquées, chaudes et froides, la Russie et la Corée du Nord se rapprochent depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Les spéculations sur la coopération militaire entre les deux pays se sont intensifiées après que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu ait effectué une visite rare en Corée du Nord en juillet, lorsque Kim l’a invité à une exposition d’armes et à un défilé militaire massif dans la capitale, où il a présenté des ICBM conçus pour cibler le pays. Continent américain. Après la visite de Choïgu, Kim a visité les usines d’armement nord-coréennes, notamment une usine produisant des systèmes d’artillerie, où il a exhorté les travailleurs à accélérer le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions.

La Corée du Nord a accusé à plusieurs reprises les États-Unis d’être responsables de la crise en Ukraine, affirmant que la « politique hégémonique » de l’Occident justifiait une offensive russe en Ukraine pour se protéger. C’est le seul pays, avec la Russie et la Syrie, à reconnaître l’indépendance de deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine – Donetsk et Louhansk – et il a également fait allusion à son intérêt pour l’envoi d’ouvriers du bâtiment dans ces régions pour aider aux efforts de reconstruction.