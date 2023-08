La Russie confirme la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin – NBC Los Angeles

La commission d’enquête russe a déclaré dimanche avoir confirmé qu’Evgueni Prigojine, fondateur et chef de la force mercenaire Wagner qui a mené une courte rébellion armée contre l’armée russe, avait été tué dans un accident d’avion.

La porte-parole du comité, Svetlana Petrenko, a déclaré dans un communiqué que les tests médico-légaux et génétiques ont identifié les 10 corps retrouvés sur le site de l’accident de mercredi et que les résultats sont « conformes au manifeste » de l’avion. Le communiqué ne donne aucun détail sur les causes possibles de l’accident.

L’autorité de l’aviation civile russe a déclaré plus tôt cette semaine que Prigojine, 62 ans, et certains de ses principaux lieutenants figuraient sur la liste des passagers et des membres d’équipage à bord de l’avion. Les sept passagers et les trois membres d’équipage sont morts lorsque l’avion est tombé du ciel à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg, la ville natale de Prigojine.

Il y a deux mois, Prigojine a organisé une mutinerie d’une journée contre l’armée russe, conduisant ses mercenaires ukrainiens vers Moscou. Le président Vladimir Poutine a qualifié cet acte de « trahison » et a promis de punir les personnes impliquées.

Au lieu de cela, le Kremlin a rapidement conclu un accord avec Prigojine pour mettre fin à la révolte armée, affirmant qu’il serait autorisé à se déplacer librement sans faire face à aucune inculpation et à se réinstaller en Biélorussie. Des questions restent cependant en suspens quant à savoir si Prigozhin finirait par être récompensé pour le bref soulèvement qui a constitué le plus grand défi à l’autorité de Poutine au cours de ses 23 années de règne.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu’une explosion intentionnelle avait provoqué la chute de l’avion. Alors que les soupçons grandissaient selon lesquels le président russe était l’architecte d’un assassinat, le Kremlin les a rejetés, les qualifiant de « mensonge total ».

L’un des responsables occidentaux qui a décrit l’évaluation initiale a déclaré qu’elle avait déterminé que Prigozhin était « très probablement » visé et qu’une explosion serait conforme à la « longue histoire de Poutine visant à faire taire ses critiques ».

Le commandant en second de Prigojine, Dmitri Outkine, ainsi que le cerveau de la logistique de Wagner, Valery Chekalov, ont également été tués dans l’accident. On a longtemps cru qu’Outkine avait fondé Wagner et avait baptisé le groupe de son nom de guerre.

Le sort de Wagner, qui a joué jusqu’à récemment un rôle de premier plan dans la campagne militaire russe en Ukraine et a été impliqué dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient, reste incertain.

Après la mutinerie, le Kremlin a déclaré que Prigojine serait exilé en Biélorussie et ses combattants se sont vu proposer trois options : le suivre là-bas, prendre sa retraite ou s’enrôler dans l’armée régulière russe et retourner en Ukraine, où les mercenaires de Wagner avaient combattu aux côtés des troupes russes.

Plusieurs milliers de mercenaires de Wagner ont choisi de s’installer en Biélorussie, où un camp a été érigé pour eux au sud-est de la capitale, Minsk.