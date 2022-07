La Russie condamne “une nouvelle attaque” américaine

L’ambassade de Russie à Washington a lancé des appels à plus d’isolement des athlètes russes du sport mondial

Les responsables russes ont accusé leurs homologues américains de mener une campagne pour “persécuter” Les athlètes russes après que le département d’État américain a publié un message aux côtés de ses alliés qui exigeaient une action plus stricte contre la Russie dans le sport mondial.

Le département d’État américain a publié mardi une déclaration réitérant les appels précédents pour que les athlètes russes soient écartés des événements sportifs internationaux en raison du conflit en Ukraine.

Le message exigeait également que “Les organes directeurs nationaux du sport russe et biélorusse devraient être suspendus des fédérations sportives internationales”, tout en affirmant que “les individus étroitement liés aux États russes et biélorusses, y compris, mais sans s’y limiter, les représentants du gouvernement, devraient être retirés des postes d’influence dans les fédérations sportives internationales.”

Dans les cas où les athlètes russes et biélorusses étaient autorisés à concourir, le département d’État américain a fait valoir qu’ils ne devraient le faire que s’il est “Il est clair qu’ils ne représentent pas les États russes ou biélorusses.”

Non content d’écarter les stars du sport russes et biélorusses, le message ajoute que “Les organisations sportives nationales et internationales devraient envisager de suspendre la diffusion des compétitions sportives en Russie et en Biélorussie.”

La déclaration, qui a été signée par 35 nations au total, a suscité une vive réprimande de la part des responsables de l’ambassade de Russie à Washington.

“Nous avons noté une nouvelle attaque russophobe des États-Unis et de ses satellites, qui ne laisse pas de tentatives pour limiter la participation russe aux événements sportifs”, a-t-il ajouté. a déclaré l’ambassade dans un message publié sur Facebook.

« Nous considérons cette démarche comme politisée et visant, comme on dit ici, à ‘contenir’ notre pays. En même temps, il est évident que l’Ukraine n’est qu’un prétexte. La persécution des athlètes russes a commencé bien avant les événements actuels. Cela fait partie d’une campagne ridicule pour « annuler » la Russie », il a ajouté.

« Les actions du « collectif occidental » sont un autre exemple de concurrence déloyale visant à priver les athlètes russes de la possibilité de concourir sur un pied d’égalité avec des rivaux d’autres pays.

« Nous soulignons que le sport doit rester en dehors de la politique. L’utiliser comme un instrument pour exercer une pression politique et régler des comptes viole directement les principes de base du mouvement olympique et est contraire à l’esprit de compétitivité ainsi qu’à une saine concurrence.

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé le 28 février que les athlètes russes et biélorusses ne soient pas invités aux événements internationaux dans la mesure du possible en raison de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Cet appel a depuis été entendu par les fédérations d’un large éventail de sports, y compris les instances dirigeantes du football, la FIFA et l’UEFA.

Les responsables russes ont critiqué les interdictions comme étant discriminatoires et sapant le principe selon lequel le sport doit rester libre de toute influence politique.

