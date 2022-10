La Russie condamne un vétéran de la marine américaine à 4,5 ans de “colonie pénale”

Un tribunal russe a condamné mardi le vétéran de la marine américaine Robert Gilman à 4,5 ans dans une colonie pénitentiaire, environ une semaine après sa condamnation pour voies de fait sur un policier.

Gilman a été arrêté pour la première fois en janvier dans un train de Sotchi à Moscou après que des passagers se sont plaints de son agressivité. Gilman, qui était ivre à l’époque, a meurtri un policier russe avec un coup de pied alors qu’il était traîné hors du train. Gilman est l’un des nombreux citoyens américains qui purgent actuellement des peines de plusieurs années dans les prisons russes.

Le département d’État américain n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le cas de Gilman de Fox News Digital.

“C’est un autre cas qui démontre que les Américains ne sont pas en sécurité en Russie, en particulier les Américains d’origine russe et surtout maintenant que les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas de l’histoire, y compris la guerre froide”, a-t-il ajouté. Rebekah Koffler, a déclaré à Fox un expert en renseignement stratégique et auteur du “Putin’s Playbook”.

Gilman est un Américain d’origine russe dont les parents ont tous deux fréquenté l’Université d’État de Moscou. Il parle couramment le russe et a fait appel devant le tribunal russe pour une peine inférieure dans un discours bilingue, a ajouté Koffler.

“Les autorités russes s’attaquent à des gens comme ça. Ils recherchent des Russes-Américains pour retourner dans la mère Russie et servir d’accessoires de propagande, qui dénigraient l’Amérique et louaient la Russie. Les Russes l’intimideront probablement pour qu’il coopère avec eux pour certains anti -Activités américaines”, a-t-elle poursuivi.

La condamnation de Gilman intervient des semaines après que les États-Unis et l’Ukraine ont échangé des prisonniers avec la Russie, obtenant la libération de centaines de prisonniers de guerre ukrainiens et de deux Américains, parmi d’autres ressortissants.

La Russie détient actuellement plusieurs citoyens américains dans ses prisons, dont la plus connue est Brittney Griner. Griner est une star de la WNBA qui a été condamnée à 9 ans de prison pour possession de marijuana plus tôt cette année.

Le vétéran de la marine américaine Paul Whelan purge également une peine de 16 ans de prison dans le pays pour espionnage.

Les États-Unis et la Russie ont engagé des pourparlers pour un échange de prisonniers, mais aucun progrès n’a été annoncé.