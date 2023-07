La Russie conclut un accord historique sur les céréales avec l’Ukraine quelques heures avant la date limite

Peskov a déclaré que l’objection de Moscou à la prolongation de l’accord sur les céréales avait été communiquée avant même une explosion sur le pont de Crimée qui aurait fait deux morts et interrompu le trafic – ce que des responsables soutenus par la Russie ont qualifié d ‘ »attaque terroriste » et imputé à l’Ukraine.

Moscou a officiellement notifié Ankara, Kiev et le secrétariat de l’ONU qu’il s’opposait à l’extension de l’initiative, a déclaré Tass, citant la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Message Telegram traduit par Google de l’agence de presse.

« Les accords de la mer Noire ont cessé d’être valables aujourd’hui. Comme l’a dit plus tôt le président de la Fédération de Russie, la date limite est le 17 juillet. Malheureusement, la partie relative à la Russie dans cet accord de la mer Noire n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent. Par conséquent, son effet est résilié », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans des commentaires traduits par Google et rapportés lundi par l’agence de presse russe Tass.

Encré pour la première fois en juillet 2022, le Initiative céréalière de la mer Noire a été allongé à plusieurs reprises par de courtes augmentations, dans un contexte de mécontentement croissant de la part de la Russie face aux restrictions perçues qui limitent l’expédition complète de ses propres exportations de céréales et d’engrais. L’initiative a été mise en place pour atténuer une crise alimentaire mondiale, après que Moscou a lancé une invasion à grande échelle d’un autre exportateur de céréales clé et voisin de l’Ukraine.

Le pacte céréalier a permis l’exportation de denrées alimentaires et d’engrais commerciaux, y compris l’ammoniac, à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire – Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi, anciennement connu sous le nom de Yuzhny.

Les cargos traversent le couloir humanitaire convenu jusqu’à Istanbul, l’un des ports les plus actifs de Turquie, dont l’administration sous le président Recep Tayyip Erdogan a été profondément immergée dans les négociations.

« La Russie voudrait vous faire croire qu’elle est forcée de mettre fin à un accord dont, en fait, elle bénéficie – un accord conçu pour atténuer certaines des conséquences mondiales de sa guerre de choix », a déclaré Michael Carpenter, ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité. et Coopération en Europe, dit le 13 juilletestimant que plus de 32 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires ont atteint les marchés mondiaux à ce jour grâce à l’accord.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.