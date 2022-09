La Russie conclut un accord avec les talibans pour fournir du carburant et de la nourriture à l’Afghanistan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie et les talibans sont d’accord sur un accord qui verrait le gaz, le diesel et le blé russes entrer en Afghanistan à un tarif réduit.

“L’accord fournira à la Russie des revenus d’exportation supplémentaires, sapant les efforts de Washington pour affaiblir l’économie russe, dans de faux espoirs de contraindre Poutine à arrêter sa guerre contre l’Ukraine”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Playbook”. Plan secret pour vaincre l’Amérique”, a déclaré Fox News Digital. “C’est un autre exemple de l’échec de la politique de sanctions poursuivie par l’administration Biden. Les sanctions n’ont pas changé le comportement de Poutine en neuf ans, elles ne le feront jamais.”

Les commentaires de Koffler interviennent après qu’il a été révélé que la Russie enverrait à l’Afghanistan deux millions de tonnes de blé, un million de tonnes d’essence et de diesel et 500 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié par an à prix réduit par rapport aux prix mondiaux des matières premières, selon un rapport de Reuters mercredi.

L’accord représente le premier accord international majeur que les talibans ont conclu depuis qu’ils ont repris le pouvoir en Afghanistan l’année dernière, la plupart des gouvernements du monde refusant d’offrir au groupe une reconnaissance officielle jusqu’à ce que le pays améliore son bilan en matière de droits de l’homme.

La Russie ne reconnaît pas officiellement le gouvernement taliban, mais est l’un des rares pays à avoir maintenu son ambassade à Kaboul ouverte après le départ des forces américaines, et les forces talibanes ont balayé le pays et repris sa capitale.

Plus tôt ce mois-ci, deux diplomates russes ont été tués dans un attentat-suicide présumé de l’EI visant son ambassade à Kaboul. L’appareil du kamikaze a explosé devant la section des visas de l’ambassade. L’Associated Press a rapporté à l’époque qu’aucune raison immédiate n’avait été donnée pour l’attaque par le groupe terroriste.

L’accord intervient à un moment de crise économique pour les deux pays, la Russie étant confrontée à un marché limité d’acheteurs pour ses exportations d’énergie au milieu des sanctions américaines et occidentales en réponse à l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Cependant, Koffler ne pense pas que l’accord aura un impact significatif sur l’économie russe.

“Le nouvel accord avec les talibans ne soulagera pas à lui seul les pressions exercées sur l’économie russe par les sanctions économiques américaines et européennes. La Russie a désespérément besoin de pièces de haute technologie, telles que des semi-conducteurs, et non de raisins secs et d’herbes médicinales promis par les talibans. à Poutine en échange de pétrole, de gaz et de blé », a déclaré Koffler.

Pendant ce temps, l’économie afghane s’est considérablement détériorée depuis la prise de contrôle des talibans, la majeure partie de la population du pays vivant en dessous du seuil de pauvreté tandis que le gouvernement taliban est aux prises avec des sanctions et le manque d’aide au développement dont le pays a bénéficié sous son gouvernement soutenu par l’Occident.

“Les Afghans sont dans le besoin”, a déclaré à Reuters le ministre afghan du Commerce et de l’Industrie par intérim, Haji Nooruddin Azizi. “Quoi que nous fassions, nous le faisons en fonction de l’intérêt national et du bénéfice du peuple.”

Alors que les détails sur les prix spécifiques et les méthodes de paiement n’étaient pas disponibles, Azizi a déclaré que la Russie acheminerait les fournitures vers l’Afghanistan par la route et le rail. Si les deux parties sont satisfaites de l’accord pendant la période d’essai temporaire, un accord à plus long terme devrait être signé.

L’accord entre la Russie et les talibans intervient plus de trois décennies après la fin de la guerre soviéto-afghane, un conflit de neuf ans qui s’est soldé par une défaite soviétique et un retrait d’Afghanistan. Dans la foulée, une guerre civile en Afghanistan a finalement abouti à la première prise de contrôle du pays par les talibans en 1996.

Cependant, malgré l’évolution positive des relations avec la Russie, Azizi a clairement indiqué que les talibans ne veulent pas dépendre d’un seul pays pour aider à relever son économie en difficulté.

“Un pays … ne devrait pas dépendre d’un seul pays, nous devrions avoir des moyens alternatifs”, a-t-il déclaré.