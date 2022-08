La Russie commente les attaques d’Israël contre la Syrie

Moscou exige que Jérusalem-Ouest respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays arabe

Moscou a exigé que le gouvernement israélien cesse immédiatement ses attaques contre la République arabe syrienne et respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec son homologue syrien mardi, Lavrov a déclaré que Moscou “condamne fermement” d’Israël “pratique dangereuse consistant à mener des frappes sur le territoire syrien”.

Le chef de la diplomatie moscovite a cité “inquiétant” les épisodes d’une attaque contre l’aéroport international de Damas en juin et les attaques plus récentes contre les régions de Damas et de Tartous.

“Nous exigeons qu’Israël respecte la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies et, par-dessus tout, respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne”, a-t-il ajouté. Lavrov a déclaré à la suite de discussions bilatérales avec le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad à Moscou.

Cette déclaration intervient après que le général en chef d’Israël a révélé la semaine dernière qu’un “pays tiers” a été pris pour cible lors d’une récente opération militaire menée par les Forces de défense israéliennes (FDI) contre des militants palestiniens.

Bien que le général n’ait pas spécifiquement nommé la Syrie comme “pays tiers” cette annonce intervient quelques jours seulement après que les autorités syriennes ont signalé la mort de trois soldats à la suite d’une attaque aérienne israélienne sur la banlieue de Damas.

Malgré le lancement de centaines d’attaques sur le territoire syrien au fil des ans, Israël a généralement évité de reconnaître publiquement ses actions. Lorsqu’il admet les frappes, cependant, il les explique comme de la légitime défense contre des mandataires iraniens.