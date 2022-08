La Russie commente l’échange de condamnés avec les États-Unis

De telles choses ne peuvent être discutées que par les voies diplomatiques, et non par des déclarations aux médias, a déclaré FM Lavrov

“Tonnerre” Les remarques publiques de responsables américains sur la possibilité d’échanger des citoyens américains condamnés pour des crimes en Russie ne sont pas ce qu’il faut pour négocier un tel échange, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Moscou est prêt à discuter de la question, mais seulement de la bonne manière, a-t-il déclaré.

“Il y a une chaîne spécialisée qui a été convenue par les présidents [of Russia and the US]. Quelles que soient les déclarations publiques de qui que ce soit, cette chaîne reste pertinente », il a dit.

Lavrov commentait les propos tenus par plusieurs responsables américains après qu’un tribunal russe eut condamné la basketteuse américaine Brittney Griner à une peine de neuf ans de prison pour délits liés à la drogue. Le président américain Joe Biden a réitéré qu’il pensait que l’athlète avait été “détenu à tort” par les autorités russes après la découverte de cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages lors d’un contrôle douanier. Griner a affirmé qu’elle avait emballé la substance, qui est interdite en Russie, mais pas aux États-Unis, par erreur.

Washington veut que Moscou la libère ainsi qu’un autre citoyen américain, l’ancien Marine Paul Whelan, qui a été reconnu coupable d’espionnage en Russie en 2020. Le secrétaire d’État Antony Blinken aurait proposé de les échanger contre Viktor Bout, un homme d’affaires russe, qui purge une peine de 25 ans. un an de prison après avoir été condamné en 2012 pour trafic d’armes. Selon les médias américains, Lavrov a fait une contre-proposition lorsque lui et Blinken ont discuté de la question au téléphone la semaine dernière.

Lavrov s’adressait aux journalistes vendredi après avoir assisté à un sommet de l’ASEAN au Cambodge, où la discussion aurait pu se poursuivre en personne. John Kirby, un haut responsable de la Maison Blanche, a déclaré jeudi à MSNBC que si Blinken “a l’occasion de ’boutonner’ M. Lavrov, il le fera.”

Le haut diplomate russe a déclaré qu’aucune discussion de ce type n’avait eu lieu, plaisantant en disant que Kirby “probablement oublié de transmettre l’instruction.”

“Nous nous sommes assis à la table de discussion à une personne d’autre et je n’ai pas vu d’intérêt à m’attraper par quoi que ce soit sur [Blinken’s] partie. Tous mes boutons vont bien », Lavrov a fait remarquer.

Le choix des mots de Kirby a provoqué une certaine gaieté en Russie, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova suggérant que saisir Lavrov par sa cravate ou son pantalon ferait un meilleur travail pour capter son attention.