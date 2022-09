La Russie commente la suggestion d’un tribunal de l’UE

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié le haut diplomate du bloc de “non professionnel” pour avoir suggéré que certains Russes soient jugés

La Russie a fustigé le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères Josep Borrell pour avoir suggéré qu’un tribunal spécial pourrait être mis en place pour juger certains citoyens russes sur le conflit ukrainien.

S’adressant samedi au média russe RIA Novosti, un représentant du ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré: “Nous nous sommes déjà habitués aux déclarations non professionnelles et conflictuelles de Borrell qui n’ont rien à voir avec la diplomatie.”

Le responsable a ajouté que l’idée même d’établir “un tribunal « pour tenir les Russes responsables » est fondamentalement préjudiciable dans sa formulation même et n’a rien à voir avec la vraie justice.”

Le ministère des Affaires étrangères a souligné que «personne n’a donné [Borrell] le droit de décider qui est coupable.”

Il a également affirmé que le silence de Bruxelles sur le bombardement de Donetsk le 19 septembre, qui a tué 16 civils, dont deux enfants, était une preuve supplémentaire que l’UE avait désormais renoncé à toute prétention d’objectivité.

“Les villes civiles du Donbass continuent d’être bombardées, il n’y a pas de fin en vue. Et Borrell ne condamne pas ces actes flagrants, et n’appelle pas à une enquête et à une punition pour les responsables,», a déploré le représentant du ministère des Affaires étrangères.

S’adressant au média Politico plus tôt cette semaine, Borrell a déclaré que Bruxelles était ouverte à l’idée d’un tribunal spécial pour certains citoyens russes.

“Nous sommes très favorables à ce que les Russes rendent compte de ce qu’ils ont fait,” a précisé le responsable.

Le diplomate a également expliqué que puisque ni la Russie ni l’Ukraine ne sont membres de la Cour pénale internationale, une troisième juridiction serait préférable pour un tel tribunal.