La Russie commente la nouvelle ligue de football du “Commonwealth”

La compétition mettra en vedette des équipes de Donetsk et Lougansk, ainsi que d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie

La création d’une ligue de football comprenant des équipes des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que d’Ossétie du Sud, d’Abkhazie et d’ailleurs, est un pas dans la bonne direction selon le ministre russe des Sports Oleg Matytsin.

La formation de la “Commonwealth League” a été annoncée mercredi. Le tournoi mettra également en vedette des équipes de Crimée et des régions de Kherson, Kharkov et Zaporozhye, et se déroulera de mars à novembre 2023 avec au moins une douzaine de clubs participants.

Selon Match TV, le fondateur de l’organisation à but non lucratif responsable de la tenue du championnat sera le ministère russe des Sports.

Lire la suite Ligue de football créée pour inclure les clubs de Crimée, Donetsk et Lougansk

“La tâche est de créer les conditions les plus confortables pour la vulgarisation du football et d’impliquer les régions de la RPD, de la LPR, de Kherson, de Kharkov et de Zaporozhye, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie dans l’orbite des activités sportives”, Matytsin a déclaré à Match TV.

« Je pense que c’est juste. Le sport n’a pas de frontières. Le sport a une idéologie et une mission : rendre les gens en bonne santé, sans politisation ni discrimination, leur donner la possibilité de se développer, de représenter une seule communauté sportive », a ajouté le ministre russe des sports.

La nouvelle survient alors que les autorités russes du football continuent d’examiner l’intégration des équipes de Crimée dans le football russe. Il a été annoncé cette semaine qu’un groupe de travail a été créé par la Ligue nationale de football russe (FNL) qui se rendra dans la péninsule dans un proche avenir pour examiner l’état de préparation des clubs à participer aux compétitions russes.

Bien que la Crimée ait rejoint la Russie lors d’un référendum écrasant en 2014, les équipes de football de la région continuent de concourir sous la bannière de l’Union de football de Crimée.

Lire la suite De nouveaux pas vers l’intégration du football de Crimée en Russie

L’organisation a “statut particulier” même si l’UEFA a répété cette semaine qu’elle restait opposée à l’intégration des équipes de Crimée dans le football russe.

Le FNL russe a déclaré qu’une décision finale sur l’inclusion des clubs de Crimée serait prise par l’Union russe de football (RFU) après consultation du ministère des Sports.

Le président nouvellement nommé de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était “inévitable” que les équipes de Crimée rejoindraient pleinement la famille du football russe.

Ailleurs, l’ancien vice-président russe de la FIFA, Vyacheslav Koloskov, a exhorté les autorités du football de son pays à négocier la question avec la FIFA et l’UEFA, mais en l’absence de progrès, “décisions radicales” peut être requis.